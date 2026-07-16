Paro de Agmer para el lunes: "No están dadas las condiciones luego del fracaso de la paritaria”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó un paro de 24 horas para el próximo lunes, jornada prevista para el reinicio de las clases tras el receso invernal. La medida fue resuelta luego del fracaso de la negociación paritaria con el Gobierno provincial y estará acompañada por distintas actividades en los departamentos de la provincia.

La secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, explicó a Elonce que la decisión fue adoptada al considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo. "Hemos definido un paro de no inicio, de no retorno luego del receso invernal, de 24 horas para el lunes, porque entendemos que no están dadas las condiciones luego del fracaso de la audiencia paritaria", afirmó.

La dirigente indicó que cada seccional departamental definirá la modalidad de la protesta de acuerdo con su realidad local. "El paro será a nivel provincial y cada departamento llevará adelante diferentes actividades, como radios abiertas, volanteadas, concentraciones y distintas modalidades de protesta", señaló. Además, confirmó que el martes el gremio retomará el acampe frente a Casa de Gobierno, en Paraná.

Reclaman una mejora salarial y esperan una nueva convocatoria

Fimpel sostuvo que el principal reclamo continúa siendo la recomposición de los salarios docentes y cuestionó la oferta oficial para julio. "El Gobierno ofrece un 3% con los haberes de julio y seguimos teniendo una pérdida salarial cercana al 14% entre diciembre y junio de 2026", aseguró.

De hecho, la dirigente remarcó que el salario mínimo garantizado continúa lejos del costo de la canasta básica. "Hoy hablan de un salario inicial de 850 mil pesos y la línea de pobreza está por encima del millón y medio de pesos. La brecha es enorme", expresó.

En es más, la secretaria adjunta de Agmer también rechazó que parte de la propuesta oficial esté integrada por sumas no remunerativas. "El Gobierno profundiza los montos en negro. Sabe que son inconstitucionales, que hemos recurrido a la Justicia y que no puede seguir ofreciendo ni pagando montos no remunerativos", sostuvo.

Agmer ratificó un paro para el reinicio de clases tras el receso invernal

En la oportunidad, Fimpel explicó que el sindicato solicitó una instancia de conciliación administrativa tras el cierre de la negociación, aunque aseguró que la Secretaría de Trabajo no hizo lugar al pedido. "La Secretaría de Trabajo no convocó a las partes cuando debería haberlo hecho. Por lo tanto, a partir de allí tuvimos el plenario y luego del paro vamos a mantener el diálogo ya con nuestros compañeros en las escuelas, rumbo a un congreso de la entidad que nos dirá cómo seguir en cuanto a la discusión", manifestó.

Finalmente, señaló que, tras la medida de fuerza, el gremio volverá a reunirse para definir los próximos pasos. "Mantenemos la expectativa de que el Gobierno nos convoque nuevamente a discutir salarios. No somos solamente los docentes; también fracasaron las paritarias del resto de los trabajadores estatales y todos estamos atravesando la misma situación", concluyó.