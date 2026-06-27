Contrabando de neumáticos: detalles de cómo operaba la red que terminó con un jefe policial y otros 16 imputados

El contrabando de neumáticos desde Paraguay derivó en una investigación federal que expuso una presunta organización dedicada al ingreso ilegal de cubiertas al país y que, tras cuatro años de trabajo judicial, ya cuenta con 17 personas procesadas. La causa involucra a comerciantes, transportistas, un ex jefe del puesto caminero de Paso Cerrito y un ex piloto entrerriano de TC Pista, quienes habrían integrado una estructura destinada a importar cubiertas sin pagar tributos para luego comercializarlas a precios inferiores a los del mercado formal.

Durante una entrevista con Elonce, el periodista de investigación Juan Cruz Varela repasó los principales avances del expediente y explicó cómo se fue reconstruyendo el funcionamiento de la organización. Según indicó, la investigación se inició en 2022, a partir de una denuncia recibida por la Policía Federal en Concordia, y desde entonces permitió identificar una red con presencia en distintos puntos de Entre Ríos.

"En el 2022 empezó esta investigación. Surgió en principio a partir de una denuncia que se recibió en la Policía Federal de Concordia", explicó Varela a Elonce. Sin embargo, aclaró que el origen de la causa debe entenderse dentro de un contexto nacional marcado por el conflicto entre el Sindicato del Neumático y las cámaras empresariales por la creciente importación de cubiertas y su impacto sobre la industria argentina.

Una organización con presencia en distintos puntos de Entre Ríos

El periodista señaló que las primeras tareas investigativas confirmaron que existía una estructura organizada dedicada al ingreso clandestino de neumáticos de origen chino provenientes de Paraguay. "La denuncia daba cuenta de que había una organización bastante aceitada que funcionaba con comerciantes en la provincia de Entre Ríos que importaba cubiertas chinas desde Paraguay", sostuvo.

De acuerdo con la investigación, la maniobra tenía como epicentro el norte entrerriano, especialmente en localidades del departamento Federación, aunque también alcanzaba a Paraná mediante distintos comercios dedicados a la venta de neumáticos.

"Había un grupo de comerciantes de distintos puntos de la provincia, principalmente asentados en el norte entrerriano, Chajarí, Villa del Rosario y la zona del departamento Federación, con redes en Paraná, que importaba estos neumáticos sin pagar los cánones aduaneros y los revendía a un precio mucho menor que el del mercado", detalló.

Según explicó, esa diferencia de precio constituía el principal atractivo del negocio ilegal, ya que las cubiertas ingresaban sin afrontar impuestos ni costos de importación.

El rol atribuido a un ex piloto de TC Pista

Uno de los nombres que surgieron durante la investigación fue el del ex piloto entrerriano de TC Pista, Matías Márkel, quien aparece mencionado en el expediente como una de las personas que habría tenido participación en la logística de la organización. "Estamos hablando de Damián Márkel, que corría en TC Pista y tenía un rol muy determinante en la estructura que funcionaba para la importación, sobre todo en las tareas de logística", afirmó Varela.

El periodista recordó que uno de los procedimientos más importantes se concretó en marzo de 2023, cuando fueron allanados los locales pertenecientes a la familia Márkel. Allí, según precisó, la magnitud de la mercadería secuestrada permitió dimensionar el volumen del negocio investigado.

"Cuando se allanaron los locales de esta familia se encontraron entre 700 y 800 cubiertas y casi 600 eran importadas, chinas, y no tenían la documentación que acreditara que habían ingresado de forma legal al país", señaló.

Esa circunstancia, agregó, significaba que "más de dos tercios de la mercadería que vendían había entrado ilegalmente sin pagar impuestos", con el consecuente perjuicio económico para el Estado.

La estructura detrás del ingreso ilegal

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el grado de organización que presentaba la operatoria. Lejos de tratarse de maniobras aisladas, la causa describe una estructura con funciones claramente diferenciadas entre sus integrantes.

"Había una suerte de reparto de tareas entre los distintos integrantes. Por un lado, estaban quienes manejaban la logística; otros pagaban el combustible; otros se hacían cargo del reparto. Había distintos roles dentro de una estructura bastante sofisticada", explicó Varela.

En ese sentido, sostuvo que la organización estaba integrada por comerciantes y transportistas que cumplían funciones específicas para garantizar el traslado y posterior distribución de los neumáticos en distintos puntos de la provincia.

El periodista también hizo referencia al proveedor señalado por la investigación, un comerciante radicado en el norte entrerriano que, según indicó, figuraba con una escasa capacidad económica formal pese al importante movimiento comercial atribuido por la Justicia.

"Cuando uno ve cómo vive o cómo se mueve, advierte otra disponibilidad de dinero. Era el proveedor de esta organización que abastecía tanto a gomerías como a comercios de venta al público", describió Varela a Elonce.

La imputación del ex jefe caminero

Uno de los avances más recientes de la investigación fue la imputación de un ex jefe del puesto caminero de Paso Cerrito, quien habría facilitado el funcionamiento de la organización.

Para Varela, ese dato confirma que la maniobra no podría haberse sostenido durante tanto tiempo sin algún tipo de connivencia con quienes tenían responsabilidades de control. "Yo creo que esto es imposible que funcione sin la anuencia de la gente de control aduanero o de quienes tenían a su cargo los controles en las rutas entrerrianas", afirmó a Elonce.

El periodista explicó que la novedad judicial fue la imputación formal del ex responsable policial. "Esta semana un ex jefe del puesto caminero de Paso Cerrito fue imputado formalmente por haber recibido coimas de parte de los integrantes de esta organización", precisó.

Según remarcó, esa circunstancia demuestra que la investigación ya no se limita únicamente al ingreso ilegal de cubiertas, sino también a posibles hechos de corrupción vinculados al control del transporte. "Me parece que hay algo bastante más complejo y sofisticado que un simple negocio de contrabando de cubiertas, porque estamos hablando de algo sostenido en el tiempo", sostuvo.

Los procesamientos y el camino hacia el juicio

Respecto del estado actual del expediente, Varela confirmó que los procesamientos dictados por el Juzgado Federal ya fueron ratificados por la Cámara Federal de Apelaciones. "El procesamiento está confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, así que entiendo que van caminito al juicio oral, más temprano que tarde", afirmó.

Actualmente, la causa alcanza a 17 personas procesadas, entre comerciantes, transportistas y otros integrantes de la organización, mientras que la investigación continúa respecto del ex jefe caminero recientemente imputado.

El periodista aclaró además que ninguno de los procesados permanece detenido. "No están detenidos. Márkel sigue desarrollando normalmente sus actividades y, por ahora, todos transitan el proceso judicial en libertad", explicó a Elonce.

Consultado sobre los plazos, evitó hacer precisiones debido a la dinámica propia de los expedientes judiciales. "Eso es muy difícil porque depende de los tiempos de la Justicia y de la actividad de los abogados defensores. Pero estimo que para fin de año debería estar concluida esta etapa de la investigación y remitida a juicio", manifestó.

El impacto económico y las posibles penas

Más allá de la responsabilidad penal que eventualmente determine la Justicia, Varela sostuvo que el mayor impacto para los acusados será de carácter económico.

La mercadería secuestrada ya fue decomisada por orden judicial y, además, podrían aplicarse importantes multas. "Las penas no son tan elevadas. No tienen prisión efectiva porque son menores a tres años. El impacto es más económico que la sanción penal que puedan recibir", explicó Varela a Elonce.

Finalmente, el periodista remarcó que el expediente continúa avanzando y que aún podrían surgir nuevas derivaciones vinculadas al funcionamiento de la organización y a los presuntos hechos de corrupción asociados a los controles sobre las rutas entrerrianas.

Con la confirmación de los procesamientos y la reciente imputación del ex jefe caminero de Paso Cerrito, la investigación federal ingresó en una etapa decisiva. Si no aparecen planteos que retrasen el trámite, el expediente quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral, donde la Justicia deberá determinar las responsabilidades de quienes, según la acusación, integraron una compleja red dedicada al ingreso ilegal y comercialización de neumáticos provenientes de Paraguay.