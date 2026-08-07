Desde el Banco Central descartaron un rescate estatal para deudores

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, brindó una conferencia de prensa, donde descartó la implementación de un programa estatal de rescate o auxilio para los clientes bancarios que registran moras en sus compromisos financieros.

Bausili coincidió con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo que expresaron que el aumento de la morosidad no es relevancia para el oficialismo.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones. Seguimos viendo esto como una conversación entre privados", aseveró el funcionario.

El titular del BCRA fundamentó la decisión de dejar las renegociaciones de deuda en manos de las propias entidades financieras y sus clientes, al advertir sobre los riesgos históricos del intervencionismo estatal en los contratos entre particulares.

"En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas"*, analizó Bausili. En ese sentido, aseguró que la propia banca comercial prefiere resolver la problemática de la morosidad bajo sus propias condiciones: "Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos".

También mencionó que el ratio de morosidad “está en niveles normales” y que “no preocupa”. “Es un proceso dinámico en el que las deudas se refinancian a lo largo del tiempo, eso lleva meses”, sostuvo el economista, dando por cerrado el debate.

Anticipó que la inflación continuará a la baja

En otro tramo de la conferencia, Bausili se refirió a las expectativas positivas sobre la marcha de la economía al presentar el Informe de Política Monetario del segundo trimestre del año. En ese contexto, anticipó que la inflación continuará a la baja y la expansión de la economía no se detendrá.

“El crecimiento se va a expandir a todos los sectores”, dijo entusiasmado junto con el vicepresidente de la entidad monetaria Vladimir Werning. También destacó que el consumo se recompuso luego del “shock monetario de 2025” y que continuará en esa senda en los próximos meses. Sobre la reforma la carta orgánica de la entidad, proyecto que impulsa el oficialismo, solo brindó elogios y confianza en su aprobación.

Las definiciones de Bausili ratifican la línea trazada por el ministro de Economía, quien también descartó una ayuda oficial pero mostró optimismo respecto a la evolución del crédito y la mora.

Según el Palacio de Hacienda, el nivel de morosidad de los usuarios financieros tenderá a la baja en los próximos meses debido a que las propias entidades bancarias "están haciendo un esfuerzo y están refinanciando las deudas a tasas mucho más bajas y en plazos mucho más largos".

De este modo, el equipo económico ratificó que no habrá emisión monetaria, fondos fiduciarios ni subsidios de tasa para absorber los incumplimientos de pago en el sistema financiero. (Noticias Argentinas)