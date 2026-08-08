Detuvieron a ocho personas y secuestraron 240 dosis de droga tras allanamientos en Concordia

La Policía realizó allanamientos simultáneos por una investigación de narcomenudeo y detuvo a ocho personas. Secuestraron 240 dosis de estupefacientes, dinero, celulares y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de sustancias.
Ocho personas fueron detenidas y 240 dosis de estupefacientes fueron secuestradas durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en el marco de una investigación por narcomenudeo. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y alcanzaron viviendas ubicadas en los barrios José Hernández, El Sapito y Las Tablitas de Concordia.
Según informó la Policía, las medidas fueron ordenadas por el juez Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Zabaleta, luego de las tareas investigativas desarrolladas para establecer la presunta comercialización de sustancias prohibidas.
La pesquisa permitió determinar que los domicilios posteriormente allanados serían utilizados como puntos de venta de estupefacientes al menudeo. Durante la investigación se habría constatado la comercialización de sustancias bajo diferentes horarios y modalidades.
Qué secuestraron durante los allanamientos
Con los elementos reunidos durante la etapa investigativa, la Justicia autorizó la realización de varios allanamientos que fueron ejecutados de manera simultánea por las fuerzas policiales.
Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron 240 dosis de estupefacientes, además de una suma de dinero en efectivo cuya cantidad no fue precisada en el reporte oficial.
También fueron incautados 10 teléfonos celulares, una balanza de precisión y distintos elementos destinados presuntamente al corte y fraccionamiento de las sustancias. Todo lo secuestrado quedó incorporado a la causa para continuar con las medidas judiciales correspondientes.
Ocho personas quedaron detenidas
En el marco de los operativos, la Policía procedió además a la detención de ocho personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente.