"El fuego hacía un remolino que consumía un árbol de la nada": relato del fotógrafo argentino en el incendio de Almería

Alejandro David Godoy, con su cámara el avance del incendio que arrasó miles de hectáreas en Almería. Describió el dramático comportamiento del fuego, el esfuerzo de los bomberos y el impacto de una tragedia que dejó al menos 13 muertos y varios desaparecidos.
El incendio en Almería dejó imágenes devastadoras y también testimonios de quienes estuvieron a pocos metros de las llamas. Uno de ellos fue el del fotógrafo argentino Alejandro David Godoy, quien documentó con su cámara el avance del fuego que ya provocó al menos 13 muertes y miles de hectáreas arrasadas en el sudeste de España.
Su relato reconstruyó cómo el incendio avanzó a una velocidad estremecedora y cómo los equipos de emergencia lucharon sin descanso para contener una catástrofe de magnitud histórica.
Godoy, de 53 años y oriundo de Mendoza, vive desde hace cuatro años junto a su familia en Vera Playa, a apenas 16 kilómetros del foco principal del incendio. Cuando escuchó las primeras noticias sobre las llamas que comenzaban a propagarse cerca de Los Gallardos, decidió tomar su equipo fotográfico e intentar acercarse a la zona afectada para registrar lo que estaba ocurriendo.
La experiencia no le era completamente ajena. Con una extensa trayectoria en fotoperiodismo y fotografía institucional, trabajó para medios como ESPN, Los Andes y Diario UNO, además de desempeñarse durante ocho años como fotógrafo del Gobierno de Mendoza. También cubrió situaciones de crisis, como el terremoto que sorprendió en 2010 la asunción presidencial de Sebastián Piñera en Chile.
La búsqueda de las imágenes en medio del peligro
A pesar de su experiencia, el fotógrafo reconoció que nunca había enfrentado un incendio de semejante magnitud. Su primer intento de ingresar al área afectada fue frustrado por las restricciones impuestas por las autoridades españolas. "Los españoles son muy protocolares; sin el chaleco de prensa o la acreditación, no entrás", explicó al recordar los controles establecidos para evitar el ingreso de personas a la zona de riesgo.
La oportunidad de acercarse surgió gracias a un amigo propietario de un restaurante de la región. A bordo de una camioneta 4x4 lograron avanzar por caminos rurales hasta ubicarse relativamente cerca del frente del incendio.
Durante ese recorrido observaron escenas dramáticas. "Había una casa con varios animales en el patio. Tenían el fuego de frente, a pocos metros. Intentamos acercarnos, pero no los pudimos rescatar", recordó Godoy, quien aseguró que los animales terminaron muriendo entre las llamas.
"El fuego hacía un remolino"
El fotógrafo contó que incluso a cierta distancia resultaba casi imposible permanecer en el lugar debido al humo y al intenso calor. "Ya no podíamos respirar. Por el viento se venía el fuego para donde estábamos", relató sobre uno de los momentos más críticos de la cobertura.
La velocidad con la que avanzó el incendio fue uno de los aspectos que más lo impactó. "Primero era un humito, luego se veía de a poco el fuego y apenas después hacía un remolino que consumía un árbol de la nada", describió al intentar explicar el comportamiento extremo de las llamas.
Según estimaciones oficiales, algunos focos llegaron a desplazarse hasta 100 metros por minuto, favorecidos por las altas temperaturas, el viento y la vegetación completamente seca.
Bomberos desbordados y vecinos desesperados
Godoy también fue testigo del enorme esfuerzo realizado por los brigadistas durante las primeras horas de la emergencia. En varios sectores, explicó, "no había bomberos porque no daban abasto". Los equipos de emergencia debían distribuirse entre múltiples focos mientras el incendio seguía avanzando sobre viviendas y explotaciones rurales.
El fotógrafo recordó especialmente el desgaste físico y emocional de quienes combatían el fuego. "Veía las caras, bañadas de sudor, con una expresión de cansancio y frustración", afirmó. Muchos de ellos, agregó, aprovechaban cualquier pausa para comunicarse con sus familias y confirmar que seguían a salvo.
Al mismo tiempo, vecinos desesperados buscaban información sobre familiares y preguntaban a los rescatistas qué sucedería con sus viviendas mientras comenzaban a multiplicarse las denuncias por personas desaparecidas.
Un paisaje devastado y una investigación en marcha
Tras tres jornadas de trabajo ininterrumpido, las autoridades españolas dieron por estabilizado el incendio. El balance oficial confirmó 13 víctimas fatales, ocho denuncias formales por desaparición y más de 7.000 hectáreas arrasadas dentro de un perímetro de aproximadamente 40 kilómetros.
La identificación de varias víctimas demandará estudios de ADN debido al estado en que fueron hallados algunos cuerpos. Además, gobiernos como los de Bélgica y Francia siguen de cerca la situación ante la posibilidad de que haya ciudadanos de esos países entre los fallecidos.
Mientras tanto, continúa la investigación para determinar el origen del incendio. Una de las hipótesis apunta a la caída de un cable eléctrico, aunque la Guardia Civil aclaró que todas las posibilidades siguen siendo analizadas. Tanto Red Eléctrica como Endesa descartaron que la instalación investigada pertenezca a sus redes, indicando que se trataría de un tendido privado vinculado a un antiguo restaurante cerrado desde hace más de veinte años.
Para Alejandro David Godoy, la cobertura no terminó cuando el fuego comenzó a apagarse. Su cámara también registró el paisaje posterior: montes completamente ennegrecidos, columnas de humo persistentes y comunidades enteras intentando recuperarse de una tragedia que transformó para siempre una región acostumbrada a convivir con el calor, pero no con un desastre de semejante magnitud.