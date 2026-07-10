WhatsApp tendrá una nueva herramienta para recordar los cumpleaños de tus contactos

WhatsApp trabaja en una nueva función pensada especialmente para los usuarios más olvidadizos. La aplicación prepara un sistema interno que permitirá recordar los cumpleaños de los contactos y evitar así depender de calendarios externos u otras redes sociales.

La novedad fue detectada en una versión beta para dispositivos Android y todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Por el momento, la plataforma no confirmó cuándo llegará de manera generalizada a todos los usuarios.

El objetivo es incorporar dentro de la propia aplicación una sección en la que aparecerán ordenadas cronológicamente las fechas de cumpleaños de los contactos agendados, siempre que estos hayan ingresado previamente esa información en sus cuentas.

Cómo funcionaría el recordatorio de cumpleaños

La nueva herramienta de WhatsApp aprovecharía los datos de nacimiento que algunos usuarios ya incorporaron a sus perfiles. De esta manera, la aplicación podría mostrar próximas fechas y facilitar el envío de saludos directamente desde la plataforma.

El sistema tendría un funcionamiento similar al que ya utilizan otras redes sociales, donde los usuarios reciben avisos o pueden consultar quién cumple años en una determinada jornada.

Sin embargo, su utilidad dependerá de que cada contacto haya registrado previamente su fecha de nacimiento. Este dato todavía no es solicitado de manera obligatoria en todas las regiones.

Una función que todavía está en etapa de prueba

La característica fue identificada en la versión beta 2.26.27.3 de WhatsApp para Android, utilizada por un grupo limitado de evaluadores antes de que las nuevas herramientas lleguen al público general.

La compañía había comenzado meses atrás a solicitar progresivamente la fecha de nacimiento a determinados usuarios, principalmente para cumplir con requisitos regulatorios relacionados con la verificación de edad en algunas jurisdicciones.

Ahora, esa información también podría ser utilizada para incorporar el nuevo sistema de cumpleaños, aunque Meta todavía no anunció oficialmente una fecha para su lanzamiento global.

Por lo tanto, la herramienta sigue en desarrollo y podría experimentar modificaciones antes de su eventual llegada a la versión estable de WhatsApp. La aplicación sí cuenta actualmente con distintas opciones para gestionar notificaciones y eventos, aunque el sistema específico de cumpleaños todavía no figura como una función general disponible en su documentación oficial.