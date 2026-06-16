Plataforma para gestionar eventos: la startup entrerriana que ya opera en más de 500 espectáculos

La plataforma para gestionar eventos desarrollada por dos emprendedores entrerrianos se convirtió en una de las herramientas tecnológicas que más crecimiento experimentó en los últimos años dentro del sector de espectáculos. Lo que comenzó como una solución para resolver necesidades puntuales en los carnavales de Hasenkamp hoy se transformó en una empresa que ya participó en más de 500 eventos y que apunta a expandirse a nivel nacional.

Detrás del proyecto Simplepass se encuentran Hernán Hergenreder, oriundo de Hasenkamp, y Octavio González Manucci, de Viale, dos jóvenes que apostaron por la innovación tecnológica y lograron posicionarla como una alternativa para la venta de entradas y la gestión integral de eventos.

En diálogo con Elonce, ambos contaron cómo surgió la iniciativa, el crecimiento que experimentaron en poco tiempo y los nuevos desafíos que tienen por delante.

Una solución que nació de la demanda de los productores

Hergenreder explicó que la idea no surgió de un plan de negocios previo, sino de las necesidades que fueron planteando los propios organizadores de espectáculos.

“Surgió un poco por necesidad, por demanda de los productores de eventos más que por una idea nuestra. Originalmente no pensábamos hacer eventos como tal, pero la demanda nos fue llevando para ese lado y fuimos creciendo cada vez más. Hoy nos estamos abocando 100% a la parte de eventos”, relató.

La plataforma opera completamente desde internet y fue diseñada para simplificar el trabajo de quienes organizan espectáculos, festivales, peñas, carnavales y distintos encuentros masivos.

“Los productores entran, se registran, publican su evento y en minutos ya pueden estar vendiendo y recibiendo la plata de las entradas en tiempo real. Nosotros buscamos desde el primer día no ser intermediarios, sino facilitar la tecnología y que el productor sea quien administre y reciba el dinero”, explicó.

Una de las principales diferencias que destacan sus creadores es que los organizadores reciben los fondos de manera directa, sin esperar liquidaciones posteriores, algo habitual en otras plataformas del mercado.

De los carnavales de Hasenkamp a todo el país

Por su parte, González Manucci recordó que el proyecto comenzó a tomar forma cuando surgió la necesidad de implementar una herramienta digital para los carnavales de Hasenkamp.

“Nos pidieron poder hacer una tiquetera online. Al principio era simplemente un sistema muy chico para las barras y nos pusimos el desafío. Lo logramos para el verano de 2024”, señaló.

A partir de aquella experiencia, comenzaron a perfeccionar la herramienta escuchando las demandas de los propios productores.

“Fuimos puliendo y puliendo de la mano de los productores, de lo que necesitaban y de lo que faltaba. Después también nos decían que tenían muchos problemas para gestionar las barras y volvimos a trabajar sobre esa parte, desarrollando nuevas herramientas”, indicó.

La evolución fue constante y los números reflejan el crecimiento alcanzado en poco más de un año.

“Hemos hecho más de 500 eventos. En transaccionabilidad hemos logrado mover más de 500 millones de pesos a través de la tiquetera y hemos trabajado con alrededor de 100 o 200 productores”, detalló.

Un crecimiento que sorprendió a sus creadores

Los emprendedores reconocieron que el desarrollo de la empresa avanzó a un ritmo mucho más acelerado del que habían imaginado.

“Arrancamos hace un año y medio con la empresa conformada como está ahora y fue todo muy rápido. Cuando nos dimos cuenta estábamos vendiendo en todo el país, teníamos un partnership firmado con Mercado Pago y aparecieron oportunidades que no esperábamos”, contó Hergenreder.

Actualmente, además de la tiquetera online, la firma ofrece sistemas de gestión para barras y puntos de venta, incorporando herramientas para controlar operaciones realizadas en efectivo, con tarjetas y mediante códigos QR.

Aunque siguen manteniendo contacto directo con los productores, la estructura de trabajo ya involucra a otros profesionales.

"Priorizamos mucho la atención personalizada a los productores, pero después obviamente hay gente de diseño, publicidad, abogados, contadores y todo un equipo que acompaña el crecimiento”, explicó.

Inteligencia artificial y búsqueda de inversión

De cara al futuro, los creadores de Simplepass trabajan en una nueva etapa de expansión que incluye la incorporación de inteligencia artificial y la búsqueda de inversores para fortalecer la empresa.

“Sentimos que como startup estamos en un muy buen punto para levantar inversión. Estamos organizando toda esa parte para expandir el equipo y crear un departamento de marketing que nos permita seguir creciendo”, sostuvo González Manucci.

Emprendedores entrerrianos apuestan a la innovación

Además, adelantó que desarrollan una nueva herramienta denominada Simón, basada en inteligencia artificial.

“Estamos trabajando en una agente de inteligencia artificial que va a poder interactuar con el productor, conocer los eventos de punta a punta y ejecutar operaciones para simplificar el trabajo diario y acortar tiempos”, explicó.

Mientras proyectan su desembarco en nuevos mercados, los emprendedores destacan el camino recorrido desde sus ciudades de origen. Lo que comenzó como una solución tecnológica para un evento local terminó convirtiéndose en una startup entrerriana con presencia nacional y con el desafío de seguir creciendo a través de la innovación.