Un incendio afectó seriamente un salón de eventos en el acceso sur de Paraná

Un incendio de importantes dimensiones afectó durante las primeras horas de este domingo a un salón de eventos ubicado sobre avenida de las Américas, entre Olmos y Casimiro, en la ciudad de Paraná.

El fuego alcanzó gran parte de la estructura del establecimiento y obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos, que trabajaron durante más de una hora para lograr sofocar las llamas.

La situación generó preocupación en la zona debido a la intensidad del incendio, aunque posteriormente se confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Bomberos trabajaron durante más de una hora

Los equipos de emergencia llegaron al lugar durante las primeras horas de la mañana y comenzaron de inmediato las tareas para contener el avance del fuego.

El operativo se extendió durante más de una hora debido a que las llamas habían comprometido una parte importante de la estructura del salón.

Finalmente, el incendio pudo ser controlado y los bomberos continuaron trabajando posteriormente en tareas de enfriamiento y revisión del inmueble.

Solo se registraron daños materiales

Desde Bomberos informaron a Elonce que, pese a la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas como consecuencia del episodio.

Las pérdidas se limitaron a daños materiales, aunque todavía resta determinar con precisión el alcance de las afectaciones provocadas por el fuego dentro del establecimiento.

La estructura del salón resultó seriamente comprometida en distintos sectores a raíz del incendio.

Por el momento, no se conocen las causas que originaron las llamas durante las primeras horas de este domingo. Personal especializado ya trabaja en las pericias correspondientes para establecer dónde comenzó el fuego y qué pudo haber desencadenado el siniestro.