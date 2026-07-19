 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Este domingo

Un incendio afectó seriamente un salón de eventos en el acceso sur de Paraná

El fuego se desató durante las primeras horas de la mañana en un establecimiento ubicado sobre avenida de las Américas. Bomberos trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y confirmaron que no hubo personas heridas.

19 de Julio de 2026
Incendio en el salón de eventos.
Incendio en el salón de eventos. Foto: Bomberos Voluntarios.

El fuego se desató durante las primeras horas de la mañana en un establecimiento ubicado sobre avenida de las Américas. Bomberos trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y confirmaron que no hubo personas heridas.

Un incendio de importantes dimensiones afectó durante las primeras horas de este domingo a un salón de eventos ubicado sobre avenida de las Américas, entre Olmos y Casimiro, en la ciudad de Paraná.

 

El fuego alcanzó gran parte de la estructura del establecimiento y obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos, que trabajaron durante más de una hora para lograr sofocar las llamas.

 

La situación generó preocupación en la zona debido a la intensidad del incendio, aunque posteriormente se confirmó que no se registraron personas lesionadas.

 

 

Bomberos trabajaron durante más de una hora

 

Los equipos de emergencia llegaron al lugar durante las primeras horas de la mañana y comenzaron de inmediato las tareas para contener el avance del fuego.

 

El operativo se extendió durante más de una hora debido a que las llamas habían comprometido una parte importante de la estructura del salón.

 

 

Finalmente, el incendio pudo ser controlado y los bomberos continuaron trabajando posteriormente en tareas de enfriamiento y revisión del inmueble.

 

Solo se registraron daños materiales

 

Desde Bomberos informaron a Elonce que, pese a la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas como consecuencia del episodio.

 

Las pérdidas se limitaron a daños materiales, aunque todavía resta determinar con precisión el alcance de las afectaciones provocadas por el fuego dentro del establecimiento.

 

 

La estructura del salón resultó seriamente comprometida en distintos sectores a raíz del incendio.

 

Por el momento, no se conocen las causas que originaron las llamas durante las primeras horas de este domingo. Personal especializado ya trabaja en las pericias correspondientes para establecer dónde comenzó el fuego y qué pudo haber desencadenado el siniestro.

Temas:

Incendio salón de eventos Paraná Avenida de las Américas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso