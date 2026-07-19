Operativo de tránsito y seguridad en el centro de Paraná por la final del Mundial 2026

REDACCIÓN ELONCE
El operativo de tránsito comenzará este domingo por la tarde con cortes preventivos en el centro de Paraná, desvíos del transporte urbano y un despliegue de unos 180 policías para acompañar los eventuales festejos.
El operativo de tránsito se implementará este domingo en el centro de Paraná con motivo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El dispositivo incluirá cortes preventivos de calles, desvíos del transporte urbano y un importante despliegue policial para garantizar la circulación y la seguridad de vecinos, visitantes y quienes participen de los eventuales festejos.
Según se informó, las restricciones vehiculares alcanzarán distintos puntos del microcentro. Los cortes se establecerán en las intersecciones de España y Pellegrini, Urquiza y Pellegrini, 25 de Junio y Buenos Aires, 25 de Mayo y 9 de Julio, y 25 de Mayo y Belgrano. Además, las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas mientras se mantenga el operativo.
Las medidas podrán modificarse de acuerdo con el desarrollo del encuentro y la magnitud de las celebraciones posteriores, en caso de que la Selección argentina consiga un nuevo título mundial.
Refuerzan la seguridad en el centro de Paraná
En paralelo, la Policía de Entre Ríos desplegará un operativo especial para prevenir incidentes durante las concentraciones previstas en la zona céntrica, especialmente en Plaza 1° de Mayo, donde miles de personas se reunieron tras los últimos triunfos del seleccionado nacional.
El antecedente más reciente fue la semifinal ante Inglaterra, cuando unas 22.000 personas celebraron en el centro de la capital entrerriana y se registró un violento episodio que terminó con un hombre apuñalado. A partir de esa experiencia, las autoridades resolvieron reforzar el dispositivo de seguridad.
Para este domingo se prevé la participación de alrededor de 180 efectivos policiales, más de 30 móviles, puestos sanitarios, ambulancias y una unidad operativa de coordinación.
Además, desde las 17.30 se pondrán en marcha los cortes de tránsito en sectores estratégicos, entre ellos Urquiza y Buenos Aires, España y Pellegrini, Monte Caseros y Alem, y 9 de Julio y 25 de Mayo, con el objetivo de preservar el orden y brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.