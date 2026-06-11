REDACCIÓN ELONCE
Patronato confirmó que el partido del domingo ante Atlético Rafaela contará con hinchas visitantes en la tribuna Ayacucho. Se espera la presencia de 600 simpatizantes de La Crema y una importante recaudación por la venta de entradas.
Patronato recibirá a Atlético Rafaela con público visitante en el Grella, el próximo domingo a las 15.30, en el marco de la fecha 18 de la Primera Nacional. La confirmación fue realizada oficialmente por la institución rojinegra, que informó que los hinchas del conjunto santafesino ocuparán la tribuna ubicada sobre calle Ayacucho.
A través de un comunicado, el Club Atlético Patronato señaló que las entradas para los simpatizantes visitantes ya se encuentran a la venta en la sede de Atlético Rafaela. Además, agradeció a las autoridades provinciales y a la Policía de Entre Ríos por autorizar la presencia de público en todos los sectores del estadio.
“El Club Atlético Patronato informa a sus socios, hinchas como a la opinión pública que el partido del próximo domingo ante Atlético Rafaela en el Estadio Presbitero Bartolomé Grella contará con presencia de público visitante en la tribuna Ayacucho”, expresó la entidad paranaense.
Con hinchas de Rafaela
Desde Atlético Rafaela confirmaron que serán alrededor de 1.000 los simpatizantes que llegarán a Paraná para acompañar al equipo. Además, podrán asistir con camisetas, banderas y demás distintivos de la institución santafesina, sin necesidad de ingresar en condición de neutrales.
La medida representa una excepción a disposiciones que habitualmente se aplican en la provincia para los encuentros de ascenso. De esta manera, el estadio Grella volverá a mostrar ambas parcialidades en un partido oficial.
En términos económicos, la presencia visitante también tendrá impacto positivo para las arcas del club. Según trascendió, los tickets destinados a los hinchas de Rafaela se habrían vendido en su totalidad.
Expectativa por el operativo y el equipo
Mientras se ultiman los detalles organizativos, resta conocer cómo será el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro. Uno de los puntos a definir será la circulación de los simpatizantes rojinegros en las inmediaciones de la tribuna destinada a la parcialidad visitante.
En el aspecto deportivo, el entrenador Marcelo Candia comenzó a delinear el equipo que enfrentará a La Crema. Todo indica que Alejo Miró ocupará el lugar de Valentín Pereyra, quien fue expulsado durante el empate frente a Agropecuario en Carlos Casares.
Por otra parte, Franco Soldano ya se recuperó de su lesión y podría regresar al once titular. Sin embargo, el cuerpo técnico también analiza mantener la dupla ofensiva integrada por Renzo Reynaga y Joaquín Barolín, que fue utilizada en los últimos compromisos.
Entradas y situación de Candia
Otro de los temas que mantiene expectante al mundo Patronato es la situación de Marcelo Candia. El director técnico fue expulsado en el último encuentro y aguarda la resolución definitiva del Tribunal de Disciplina para conocer si podrá estar o no en el banco de suplentes el domingo.
En cuanto al acceso para los hinchas locales, la institución recordó que los socios podrán ingresar presentando la cuota de junio al día. Además, continúa habilitada la venta de entradas mediante la aplicación Global Fan.
La venta presencial se realizará el domingo desde las 12 en las boleterías del estadio. Con el regreso del público visitante y un duelo clave para las aspiraciones deportivas de ambos equipos, Patronato se prepara para vivir una jornada especial en el Presbítero Bartolomé Grella.