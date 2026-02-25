Secuestraron 48 envoltorios de cocaína y detuvieron a tres hombres en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
Durante un operativo en distintos barrios, la Policía secuestró 48 envoltorios de cocaína y una moto. Tres hombres fueron detenidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Secuestro de cocaína y tres detenidos en Concordia. El secuestro de 48 envoltorios con cocaína en Concordia se concretó durante la madrugada de este miércoles en el marco de un Operativo Saturación desplegado por personal policial en distintos barrios de la ciudad. El procedimiento culminó con tres hombres detenidos y el secuestro de una motocicleta.
Según se informó, efectivos de diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia llevaron adelante el operativo en los barrios José Hernández, Isthilart, San Miguel y Villa Jardín, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y el control territorial.
En ese contexto, en inmediaciones de calles J. J. Sola y Felipe Gardel, los uniformados identificaron a un grupo de hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga ingresando en distintas viviendas de la zona.
Intento de fuga y aprehensiones
De acuerdo al parte oficial, los propietarios de los inmuebles colaboraron con el accionar policial al hacer salir a los sujetos que se habían refugiado en sus domicilios. Como resultado, dos hombres fueron aprehendidos en el lugar.
Un tercer individuo logró escapar por los fondos de varias propiedades, pero fue finalmente interceptado en la intersección de calles Moulins y Felipe Gardel, tras un operativo cerrojo desplegado en el sector.
Minutos después, una vecina alertó a los efectivos al manifestar que el hombre que había huido ingresó a su patio y descartó una media que contenía varios envoltorios de color blanco.
Secuestro de droga y moto
Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro de 48 envoltorios que, tras las pruebas de campo realizadas por efectivos de la División Drogas Peligrosas, arrojaron resultado positivo para cocaína.
Asimismo, se incautó una motocicleta marca Motomel 110 c.c., que habría sido utilizada por los implicados durante el desplazamiento previo al intento de fuga.
La fiscal interviniente, Dra. Conti, dispuso la detención de los tres hombres, de 30, 25 y 23 años, por los delitos de Resistencia a la Autoridad, Violación de Domicilio y Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.
Intervención judicial
El procedimiento quedó formalmente documentado con el secuestro de la sustancia estupefaciente y del motovehículo, mientras los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales a disposición de la Justicia, indicaron fuentes policiales.
El secuestro de 48 envoltorios con cocaína en Concordia se enmarcó en los operativos preventivos que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad para combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad en barrios considerados críticos.
La investigación continuará para determinar si existen otros involucrados en la presunta actividad ilícita.