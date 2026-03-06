Querella destacó la prórroga de prisión preventiva a acusados por el crimen de Emerí: "Corría riesgo la investigación"

La Justicia prorrogó por 90 días la prisión preventiva de los acusados por el crimen de Luciano Emerí, el joven hallado sin vida dentro de su automóvil incendiado el 4 de febrero en la localidad de Cerrito. La medida fue resuelta este viernes durante una audiencia ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

El abogado querellante, Flavio Steven, quien representa a la familia de la víctima, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre lo desarrollado en la audiencia.

“Cubriendo los riesgos procesales que podría entrañar la libertad de estos imputados, muy bien. La señora Jueza de Garantías ha extendido la prórroga por 90 días, la gravedad del hecho que se está investigando. Toda la actividad pre, durante la ejecución y post ejecución del delito que han desplegado los encartados pone totalmente en riesgo la investigación. Han intentado por muchos medios ocultar prueba vinculante, que obviamente no lo han logrado, pero es riesgoso que continúen esa misma tesitura. Además, el delito investigado es muy muy grave. Hay una expectativa de prisión muy alta, si no perpetua, y todo esto puede motivar intenciones de fuga”, consideró.

Mencionó que se encuentran “muy conformes con la investigación llevada adelante desde la Fiscalía y la Policía, todas las áreas científicas, el médico forense que, si bien no está el informe de la autopsia, hay un examen tanatológico, donde extrajo las camisas deformadas de los proyectiles de las balas disparadas contra la víctima y que dieron la prueba de pericia balística positiva como disparadas por el arma secuestrada en el inmueble colindante de uno de los imputados”.

En relación con el impacto emocional que el caso ha tenido sobre la familia de Luciano Emerí, Steven relató: “La familia está totalmente destruida. El padre, quien es el sostén de la familia, es ex funcionario policial, está acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, pero este duelo tan terrible lo ha alterado profundamente”, comentó el abogado.

Steven también recordó la importancia de la colaboración ciudadana en los procesos judiciales. “Aunque ser testigo puede ser incómodo, a veces comprometida y hasta peligrosa, es fundamental para esclarecer los hechos y fortalecer el sistema de justicia”, subrayó. En este sentido, instó a la comunidad a continuar colaborando con la investigación: “Agradezco mucho a toda la gente de Cerrito que ha colaborado en la investigación de una u otra manera”.

En cuanto al avance del proceso judicial, Steven explicó que ya se han concluido las primeras etapas de la investigación. “La investigación policial ha concluido, se han individualizado los sospechosos como autores del crimen y se encuentran detenidos. Ahora empieza la etapa judicial. El proceso penal recién comienza”, indicó el abogado.

Respecto a la situación que atraviesa la localidad de Cerrito, que se vio conmocionada por el crimen, Steven destacó que, gracias a la rápida actuación de la Policía y la colaboración de los vecinos, la paz social en la comunidad ha comenzado a restablecerse. “Ahora la localidad está más tranquila. La actuación inmediata y eficaz de la policía, junto con el apoyo de los vecinos, permitió esclarecer la verdad de lo sucedido”, expresó.

“Esto trae paz social a una localidad totalmente conmocionada por semejante hecho. Han ocurrido algunos homicidios en Cerrito, una localidad pequeña donde no es habitual que ocurran este tipo de hechos. De tanto en tanto somos sorprendidos por algún tipo de delito, pero se actúa en forma inmediata, se determinan los responsables y que les quepa la sanción que la ley establece y la justicia determina, me parece fundamental para que funcione el derecho penal con la prevención general”, agregó. Elonce.com