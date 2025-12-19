León Todoni, la joven promesa del motocross paranaense con tan solo 8 años

REDACCIÓN ELONCE
León Todoni, con solo 8 años, se destaca como una joven promesa del motocross en Paraná. El piloto dialogó con Elonce sobre su carrera, sus desafíos y sus proyectos futuros.
Con solo 8 años, León Todoni se está consolidando como una joven promesa del motocross argentino. En diálogo con Elonce, el pequeño piloto compartió cómo comenzó en este deporte y qué lo motiva a seguir adelante. "Sí, me considero una joven promesa", comentó León cuando le preguntaron si se veía como una futura estrella del motocross. "Me gusta mucho, porque ya era tradición en mi familia", explicó sobre su conexión con el motocross, ya que su hermano y su papá también practican este deporte.
León comenzó a subirse a la moto a los 4 años, cuando conoció a su ídolo, Jorge Prado, y se sacó una foto con él. Aunque su pasión inicial por el motocross vino de su familia, su admiración por otros pilotos también jugó un papel importante en su desarrollo como competidor.
Un día en la vida de León: entrenamientos y competiciones
León tiene una rutina de entrenamiento bastante intensa. Después de la escuela, dedica sus tardes a entrenar en un circuito local. "Hago tres mangas de 10 minutos", explicó sobre su rutina. Además, comentó que también realiza otras actividades, como gimnasia, para fortalecer sus músculos y mejorar su rendimiento en la moto.
A pesar de su corta edad, León ya ha participado en varias competiciones, y ha tenido experiencias tanto positivas como desafiantes. "La primer fecha de Pilar fue muy difícil, había mucho barro y te resbalaba con solo tocarlo", recordó. También relató una carrera en Uruguay, donde el barro y la arena hicieron que su ropa se llenara de tierra. "Me caí como 400 veces, pero me levanté y seguí", contó León, demostrando su fortaleza y determinación.
Sobre la amistad que se genera en los circuitos, mencionó: “Me he hecho amigos de Río Negro y Tierra de Fuegos, y nos hemos cruzado en el Campeonato Argentino”.
Sueños y proyectos: ¿qué le depara el futuro a León?
El niño de Paraná no solo tiene un gran futuro en el motocross, sino que también tiene grandes sueños. "Mi sueño es llegar a correr en el Campeonato Mundial de Supercross", expresó.
Dejó un mensaje claro para otros niños que quieren comenzar en el motocross: "Que empiecen, pero no quieran pensar que va a ser rápido, hay que empezar despacito".