Ya supera los $15 millones la inversión del gobierno provincial en microcréditos

Las entregas de microcréditos se realizan en el marco de una política pública orientada a fortalecer la autonomía de los emprendedores y acompañar el desarrollo productivo en cada comunidad, informaron fuentes provinciales.
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Gestión Social, continúa con la entrega de microcréditos en distintas localidades de la provincia y ya superó los 15 millones de pesos invertidos en lo que va del año. Estas entregas se realizan en el marco de una política pública orientada a fortalecer la autonomía de los emprendedores y acompañar el desarrollo productivo en cada comunidad.
En ese contexto, se otorgaron 15 microcréditos por un monto total de 10.230.000 pesos, destinados a acompañar proyectos productivos y emprendimientos de Libertador San Martín. Con esta nueva entrega, el programa alcanzó en lo que va del año un total de 31 microcréditos otorgados también en Larroque y General Ramírez, por una inversión acumulada de 15.813.000 pesos. La actividad contó con la participación de la secretaria de Gestión Social, Nancy Ballejos; el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze; el senador, Gustavo Vergara; y la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad Adventista del Plata, Gisella Müller; entre otras autoridades.
"Esta es una política pública que viene impulsando el gobernador y la ministra con una fuerte articulación junto a los gobiernos locales, para trabajar de manera cercana generando mayor autonomía en las personas", expresó Ballejos. En ese sentido, destacó que estas herramientas permiten que los emprendedores cuenten con más recursos para el desarrollo de sus proyectos productivos. "La línea de trabajo del gobierno provincial es fomentar la actividad y el empleo privado, y para alcanzar esos objetivos resulta fundamental poder acompañar con este tipo de herramientas desde el Ministerio", agregó.
La implementación se realizó de manera conjunta con los gobiernos locales, quienes llevaron adelante las convocatorias, la evaluación de los proyectos y el seguimiento de cada emprendimiento. Este esquema permitió ampliar la llegada territorial del programa y sostener un acompañamiento cercano a quienes impulsan sus propios proyectos. Del total invertido, una parte significativa de los fondos correspondió al recupero de créditos anteriores, lo que posibilitó mantener activo el circuito de financiamiento y generar nuevas oportunidades para más emprendedores. Este mecanismo fortaleció un modelo basado en la responsabilidad compartida y la reinversión de recursos en cada comunidad.
Además, actualmente se encontraban abiertas ocho convocatorias en distintos puntos de la provincia, lo que reflejó la continuidad y expansión de esta política durante el año. Desde el Ministerio destacaron que la entrega de microcréditos forma parte de una estrategia integral que no se limita al financiamiento, sino que busca promover el crecimiento sostenido de los emprendimientos y el fortalecimiento de la autonomía.