Patronato sumó una app para asociarse, pagar cuotas y acceder a beneficios

Patronato incorporó una plataforma digital que permite asociarse y gestionar servicios de manera online. Zaira Abdala explicó a Elonce cómo funciona el nuevo sistema.
El Club Atlético Patronato presentó una nueva herramienta digital destinada a facilitar el acceso de socios y socias a distintos servicios de la institución. Se trata de una aplicación que permite asociarse de manera online, abonar cuotas y utilizar beneficios sin necesidad de realizar trámites presenciales.
En diálogo con Elonce, Zaira Abdala, responsable del área de socios, explicó que la plataforma comenzó a funcionar hace aproximadamente un mes “con una app nueva que se llama Global Fan. Se pueden asociar directamente ingresando a patronato.global.fan”, señaló.
Según detalló, el sistema fue pensado para simplificar los procedimientos habituales y brindar mayor comodidad. “Es práctico, fácil, lo podés hacer desde la compu o desde el celular”, indicó. Además, remarcó que la aplicación no solo permite asociarse, sino también gestionar distintos servicios: “Te permite abonar también las cuotas, alquilar quinchos, sacar entradas”.
Atención presencial y actividades
A pesar de la incorporación de la modalidad digital, desde el club aclararon que la atención presencial continúa funcionando con normalidad. “La atención no la cortamos, es de lunes a sábado, de 8 a 19.30”, precisó Abdala.
En cuanto a las propuestas para quienes se asocien, destacó las actividades disponibles durante la temporada de verano. “Para los chicos en este momento está la colonia a la mañana todos los días, de lunes a viernes. Y para los adultos hay natación por la tarde”, explicó. También recordó que el club cuenta con pileta habilitada durante el verano.
Espacios y beneficios para socios
Entre los servicios que ofrece la institución, Abdala mencionó los espacios disponibles para eventos. “Tenemos un salón para fiesta, que es un poco más grande, y después está el quincho que es para 30 personas aproximadamente”, detalló.
Uno de los beneficios más esperados por los hinchas es el acceso al estadio Presbítero Bartolomé Grella. Al respecto, la responsable del área de socios confirmó: “Siendo socio podés ingresar a las tres tribunas que tiene el Grella, que son San Nicolás, que es la preferencial, Ayacucho y Grella”.
Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse al club y acompañar al equipo. “Estamos todos contentos y pedimos que los socios nos empiecen a acompañar, que se acerquen”, concluyó. Elonce.com