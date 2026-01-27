Patronato suma minutos: nuevo amistoso ante Colón antes del debut en la Primera Nacional

Patronato mantiene su ritmo de trabajo en la antesala de una nueva temporada de la Primera Nacional y este miércoles 28 de enero disputará otro compromiso preparatorio. El equipo paranaense enfrentará a Colón de Santa Fe en el predio 4 de Junio del Sabalero, en un encuentro que se jugará desde las 9 y sin acceso para público ni prensa.

El ensayo incluirá dos partidos de 70 minutos cada uno, con el objetivo de que el cuerpo técnico pueda observar variantes, repartir cargas físicas y seguir sumando rodaje competitivo. El amistoso se suma a los primeros cruces realizados ante Atlético Rafaela, en el marco de la planificación de pretemporada.

Calendario reordenado tras la postergación

En paralelo a los trabajos futbolísticos, la institución debió modificar su cronograma oficial luego de la reprogramación del campeonato. El estreno, que inicialmente estaba previsto para el 7 de febrero frente a San Martín de Tucumán, fue trasladado al sábado 14 en condición de visitante.

Patronato ya sumó minutos ante Atlético Rafaela. Foto: Prensa CAP.

Como consecuencia, el debut en el estadio Presbítero Bartolomé Grella también cambió de fecha. El primer partido como local ante Gimnasia y Tiro de Salta pasó al 21 de febrero, lo que extendió una semana más la espera del público rojinegro para volver a ver al equipo en casa.

Beneficios y abonos para socios

En este contexto, la dirigencia confirmó un esquema de beneficios para acompañar el arranque del certamen. Los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo a la tribuna popular Grella y, por primera vez, también a la preferencial San Nicolás, siempre que se adhieran a la nueva plataforma digital implementada por el club.

Para el público general, la institución informó los valores por encuentro: 24 mil pesos la Ayacucho, 30 mil la Grella y 40 mil la preferencial. En plateas, los abonos por ocho partidos fueron fijados en 135 mil pesos las laterales, 180 mil la central y 135 mil la vitalicio.

De esta manera, Patronato combina la preparación deportiva con la organización logística e institucional mientras aguarda el inicio del torneo.