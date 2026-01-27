Patronato suma minutos: nuevo amistoso ante Colón antes del debut en la Primera Nacional

El conjunto rojinegro afronta este miércoles un ensayo a puertas cerradas en Santa Fe como parte de la pretemporada mientras ajusta el calendario tras la reprogramación del inicio del torneo.
Patronato mantiene su ritmo de trabajo en la antesala de una nueva temporada de la Primera Nacional y este miércoles 28 de enero disputará otro compromiso preparatorio. El equipo paranaense enfrentará a Colón de Santa Fe en el predio 4 de Junio del Sabalero, en un encuentro que se jugará desde las 9 y sin acceso para público ni prensa.
El ensayo incluirá dos partidos de 70 minutos cada uno, con el objetivo de que el cuerpo técnico pueda observar variantes, repartir cargas físicas y seguir sumando rodaje competitivo. El amistoso se suma a los primeros cruces realizados ante Atlético Rafaela, en el marco de la planificación de pretemporada.
Calendario reordenado tras la postergación
En paralelo a los trabajos futbolísticos, la institución debió modificar su cronograma oficial luego de la reprogramación del campeonato. El estreno, que inicialmente estaba previsto para el 7 de febrero frente a San Martín de Tucumán, fue trasladado al sábado 14 en condición de visitante.
Como consecuencia, el debut en el estadio Presbítero Bartolomé Grella también cambió de fecha. El primer partido como local ante Gimnasia y Tiro de Salta pasó al 21 de febrero, lo que extendió una semana más la espera del público rojinegro para volver a ver al equipo en casa.
Beneficios y abonos para socios
En este contexto, la dirigencia confirmó un esquema de beneficios para acompañar el arranque del certamen. Los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo a la tribuna popular Grella y, por primera vez, también a la preferencial San Nicolás, siempre que se adhieran a la nueva plataforma digital implementada por el club.
Para el público general, la institución informó los valores por encuentro: 24 mil pesos la Ayacucho, 30 mil la Grella y 40 mil la preferencial. En plateas, los abonos por ocho partidos fueron fijados en 135 mil pesos las laterales, 180 mil la central y 135 mil la vitalicio.
De esta manera, Patronato combina la preparación deportiva con la organización logística e institucional mientras aguarda el inicio del torneo.