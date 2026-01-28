 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En Mar del Plata

Javier Milei visitó a Fátima Florez en el teatro, subió al escenario y cantó  

Javier Milei sorprendió a los espectadores del Teatro Roxy al cerrar la función de Fátima Florez con un show musical improvisado.

28 de Enero de 2026
Milei en el teatro con Fátima Florez
Milei en el teatro con Fátima Florez

En una noche cargada de sorpresas en la temporada teatral marplatense, el presidente Javier Milei rompió el protocolo y se convirtió en la estrella invitada del espectáculo "Fátima Universal". El mandatario subió al escenario sobre el final de la función para interpretar, micrófono en mano, el clásico de Los Ratones Paranoicos, "El Rock del Gato".

 

El momento cumbre ocurrió ante una sala colmada que celebró con aplausos y teléfonos en alto la faceta rockera del Jefe de Estado.

El Presidente arribó al Teatro Roxy pasadas las 20:50, donde fue recibido en la vereda por la propia Fátima Florez, quien lo esperó caracterizada como uno de sus personajes, generando un fuerte revuelo entre el público que hacía fila para ingresar.

 

Milei se ubicó en la platea acompañado por una comitiva reducida pero de alto perfil político: su hermana y Secretaria General, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La participación musical no fue totalmente improvisada. Horas antes de la función, el mandatario había asistido al ensayo general para probar sonido, lo que había alimentado los rumores de su intervención artística durante la jornada, indica NA.

 

Tras la prueba, la humorista e imitadora elogió las dotes vocales del economista libertario: "La voz le sonó espectacular", aseguró Florez, quien detalló que la elección del tema fue personal del Presidente por tratarse de "una canción de su repertorio" habitual.

