La irónica reacción de Lali Espósito a la presentación de Javier Milei y Fátima Florez

Luego de que Fátima Florez revelara públicamente que Javier Milei incorporó canciones de Lali Espósito a su lista de reproducción personal, la cantante reaccionó en redes sociales con un gesto cargado de ironía que no pasó desapercibido. La situación reavivó el histórico cruce entre la artista pop y el mandatario, que ya había tenido antecedentes durante la campaña presidencial.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, la humorista brindó detalles sobre los hábitos musicales del Presidente durante una entrevista en el programa Lape Social Club. Allí contó que, tras su presentación en el Teatro Roxy de Mar del Plata, Milei decidió sumar temas de Lali a su rutina diaria, un dato que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

La revelación volvió a colocar a la cantante en el centro de la escena política y mediática. En ese contexto, Espósito eligió no responder de manera directa, pero sí a través de un mensaje sutil —aunque contundente— publicado en sus historias de Instagram. La artista compartió un fragmento de la letra de su canción Payaso, que muchos usuarios interpretaron como una alusión directa tanto al Presidente como a su reciente exposición pública junto a Florez.

“Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso”, indicaba la letra del tema musical que Lali decidió postear, generando miles de reacciones, comentarios y análisis en redes sociales. El gesto fue leído como una crítica simbólica a la performance pública del mandatario, especialmente en un contexto en el que su figura continúa generando adhesiones y rechazos en partes iguales.

Un segundo mensaje apunta a la gestión de gobierno frente a los incendios en Chubut

Después, la cantante realizó un segundo posteo que esta vez apuntó directamente a la gestión del gobierno frente a los graves incendios que afectan la provincia de Chubut. Lali compartió imágenes de las llamas y de los daños ocasionados, acompañadas de un contundente reclamo público.

Con esta acción, Espósito volvió a posicionarse como una figura del espectáculo que utiliza sus plataformas para cuestionar tanto actitudes presidenciales como problemáticas de gestión pública, combinando su voz artística con reclamos sociales y ambientales.