Pedro Rosemblat cumplió 36 años y dejó un mensaje íntimo con guiño a Lali Espósito

Pedro Rosemblat festejó sus 36 años en territorio brasileño con una jornada que combinó sol, playa y mensajes en redes. La exposición llegó a partir de imágenes y clips que mostraron momentos distendidos del conductor lejos de la rutina porteña.

El saludo de Lali Espósito

La primera en dedicarle un mensaje fue Lali Espósito, quien compartió una serie de fotos y videos de la escapada. Entre ellos, destacó un clip en el que se lo ve saliendo del mar mientras ella lo observa, acompañado por la frase: “Te amo, amor mío”. La publicación se viralizó entre seguidores y medios que siguen de cerca la relación.

Rosemblat recogió el gesto y respondió con un agradecimiento personalizado: “Gracias a Mariana que una vez más se puso la diez”. Con esa frase, el conductor reafirmó la complicidad que mantiene con la artista desde que oficializaron el vínculo.

El mensaje de Pedro Rosemblat para Lali Espósito.

Reflexiones y humor

En otro posteo, Rosemblat apeló a su ironía característica para hablar del paso del tiempo: “No se cumplen 36 años todos los días, y eso realmente es un alivio porque si no viviría con una resaca insoportable como la que tengo en este momento”. También agradeció saludos y recordó, con humor, que el olvido hacia un cumpleañero es otra forma válida de trato.

Para cerrar, el periodista mencionó a otras figuras nacidas el mismo día y las saludó con un tono celebratorio. En la lista incluyó a Indio Solari, Jim Carrey, Enzo Fernández, Al Capone, Mohammed Alí y Coco Sily, culminando con un característico “Salú!”.