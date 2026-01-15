Moria Casán sorprendió con su reacción al casamiento de Lali Espósito: “Me desilusioné”

La noticia del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat generó una oleada de celebraciones en redes sociales, pero también dejó una reacción tan inesperada como polémica: la de Moria Casán. Fiel a su estilo frontal, la artista se mostró desconcertada por el anuncio y no dudó en expresar su postura públicamente.

La frase que sorprendió a todos

En diálogo con Puro Show, Moria Casán confesó que la decisión de Lali la tomó por sorpresa. “Me preguntaron ayer y me desilusioné. Porque me parece raro que se case. Me parece que la perdemos”, afirmó, antes de insistir en que, para ella, el casamiento no encaja con la imagen de libertad que siempre atribuyó a la cantante.

Lejos de suavizar su postura, agregó: “Ella misma decía que nunca se iba a casar. Me parece tan libre que no. Pero ojo, no es un ataque, la adoro, por favor. Pero no, no me gusta”.

La diva también apeló a su propia experiencia. “Me casé una vez por civil y por iglesia y me divorcié. El casamiento, el casonio, me parece una institución primitiva”, lanzó, para luego rematar con una frase a su estilo: “Yo me caso con el universo”.

Lali mostró el anillo en redes. Foto: Instagram.

Las declaraciones no se limitaron a Lali. Moria Casán recordó una mala experiencia con Pedro Rosemblat relacionada con su programa: “Me parece maleducado”. Aun así, aclaró que no se trata de una cuestión personal: “Todo el que venga será bienvenido. No me interesa marcar línea”.

Lectura política y elogio personal

Hacia el final, la artista dejó una reflexión inesperada sobre la pareja: “Los veo como una pareja que puede llegar a hacer hasta algo político”. Incluso no descartó verlos en un futuro simbólico “balcón de la Casa Rosada”.

Pese a los reparos, Moria volvió a destacar su vínculo afectivo con Lali: “La adoro, es una mina increíble. Libre la quiero. Nuestra”.

Moria Casán no se guardó nada. Foto: Archivo.

La boda que encendió a las redes

Mientras tanto, Lali confirmó su compromiso desde Brasil con un posteo que acumuló cientos de miles de likes en minutos y comentarios de colegas del espectáculo. Allí no solo se celebró la noticia, sino que incluso varios artistas se ofrecieron a cantar en la boda.

Entre festejos, debates y opiniones cruzadas, el anuncio volvió a colocar a la cantante en el centro de la escena cultural argentina y abrió un nuevo capítulo del fenómeno que rodea a su vida pública.