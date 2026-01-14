Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat durante sus vacaciones

La cantante confirmó que se casa con Pedro Rosemblat tras casi dos años de relación y lo hizo con un emotivo posteo en redes sociales que rápidamente se volvió viral. Las imágenes, las reacciones de famosos y los guiños previos que anticipaban la noticia.
Lali Espósito se casa con Pedro Rosemblat y la noticia fue confirmada por la propia artista en la primera oración de un posteo que rápidamente recorrió las redes sociales y los portales de espectáculos. En medio de sus vacaciones en Brasil, la cantante compartió un carrete de fotos junto a su pareja y escribió una frase breve pero contundente: “Nos casamos”.
La publicación mostró una serie de imágenes que reflejaron la intimidad y la complicidad de la pareja. En la primera postal, Lali apareció visiblemente emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo de compromiso en su mano izquierda. La expresión de felicidad y sorpresa capturó el clima del momento y marcó el tono del anuncio.
En otra de las imágenes, la artista se mostró junto a Rosemblat en la playa, abrazados y sonrientes bajo el sol. Allí, Lali apoyó su mano —y el anillo— sobre el rostro de su futuro esposo, en una escena relajada y espontánea. El carrete incluyó además un plano detalle del anillo: una pieza de oro de diseño minimalista y original, con dos piedras, una cuadrada y otra redonda.
Postales de amor y celebración
La secuencia de fotos continuó con imágenes nocturnas, desenfocadas y cargadas de naturalidad. En una de ellas, se los vio bailando y riendo, con gestos que reflejaron la complicidad que caracteriza a la pareja. Otra postal los mostró brindando con copas de vino rosado, ambos con el cabello mojado, en un ambiente distendido y veraniego. En la parte inferior de esa imagen volvió a destacarse el primer plano del anillo, reforzando el símbolo del compromiso.
El carrete se completó con un close-up de la mano de Lali luciendo el anillo en un entorno cotidiano y hogareño, rodeada de objetos personales y una paleta de colores cálidos. Con ese conjunto de imágenes, la pareja oficializó su compromiso y celebró el presente, en un gesto que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.
Reacciones de famosos y récord de “me gusta”
Minutos después del anuncio, las redes sociales se colmaron de mensajes de felicitaciones. Colegas y amigos del mundo artístico se sumaron con comentarios cargados de humor y cariño. Luck Ra se ofreció a cantar en la boda a cambio de “un fernet”, propuesta a la que Cazzu respondió con un “me sumo”. Mery Granados, en la misma sintonía, escribió: “¿Puedo cantar mientras caminan al altar porfi?”.
También reaccionaron figuras como Candela Vetrano, Rocío Igarzabal, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman —compañero de Rosemblat en Gelatina—, Carla Conte, Benjamín Vicuña y Martín Garabal, entre otros. En apenas media hora, la publicación alcanzó los 300 mil “me gusta” en Instagram, confirmando el impacto del anuncio.
Los guiños previos sobre el escenario
La noticia del compromiso llegó pocas semanas después del último show de Lali en el estadio de Vélez, donde la artista había sorprendido al público con un cambio de look y una puesta en escena cargada de ironía y referencias al casamiento, publicó Infobae. Durante ese recital, la cantante lanzó un ramo de flores al público y, horas más tarde, inició una divertida búsqueda en redes para descubrir quién se lo había quedado.
Todo ocurrió durante la interpretación de “1Amor”. En ese momento, Lali apareció vestida de novia, con velo y ramo en mano, en una clara parodia de los rituales tradicionales. Tras caminar por la pasarela al ritmo de la marcha nupcial y jugar con la expectativa del público, arrojó el ramo hacia el campo, como dicta la tradición.
Al día siguiente, la artista recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje directo: “Persona que agarró el ramo, ¡reportate!”. Lejos de quedar ahí, insistió con otro tuit que generó aún más interacción: “¡Necesito saber QUIÉN AGARRÓ EL RAMO EN 1Amor!”. Con el anuncio del casamiento, ese episodio fue leído en retrospectiva como una señal de lo que estaba por venir.