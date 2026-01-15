Lali Espósito y Pedro Rosemblat tienen show para la boda: ¿qué artista se ofrecieron a cantar?

La confirmación del compromiso entre Lali Espósito y el conductor Pedro Rosemblat generó un fuerte impacto en redes y en el ambiente artístico. La romántica propuesta habría tenido lugar durante las vacaciones en San Pablo, Brasil, y una vez que la pareja hizo público el anuncio, los mensajes de felicitación comenzaron a multiplicarse. En cuestión de minutos, el tema se instaló entre los más comentados y activó el interés del mundo del espectáculo acerca del eventual casamiento.

En ese contexto, referentes de la música y la escena urbana reaccionaron de inmediato y sumaron un componente adicional al anuncio: la posibilidad de convertir la boda en un evento con show en vivo y participación de artistas. Para los seguidores de Lali Espósito, la escena de celebración no resulta ajena, ya que la cantante ha consolidado un vínculo directo con la industria musical bajo distintos géneros en los últimos años.

Los primeros en postularse para el show

Entre las reacciones más llamativas apareció el cantante Luck Ra, quien se ofreció públicamente a participar del evento y dejó un mensaje que rápidamente cosechó miles de interacciones. En tono distendido, planteó la posibilidad de presentarse en vivo y musicalizar la fiesta. El gesto fue celebrado por quienes siguen de cerca la carrera de Lali Espósito y no pasó inadvertido en el ambiente artístico.

El comentario de Luck Ra y Cazzu. Foto: Instagram.

Minutos después, la referente del trap argentino Cazzu también se sumó a la movida. Desde su perfil en redes, expresó su interés en participar del festejo con un “me sumo”. La propuesta abrió el debate entre los usuarios sobre la posible lista de invitados y la dimensión que podría alcanzar la celebración si finalmente se concreta un show musical.

Qué se espera a futuro

Por el momento, ni la cantante ni Rosemblat brindaron detalles sobre la fecha, el lugar o la organización del casamiento. Tampoco confirmaron si las propuestas de Luck Ra y Cazzu serán tomadas en cuenta.

Lo que sí dejó en evidencia el anuncio es que el compromiso activó un clima festivo y dio lugar a un escenario donde el espectáculo, la música y la expectativa pública vuelven a cruzarse.