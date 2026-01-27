El Boletín Oficial se digitaliza y ahora funciona dentro de la plataforma Mi Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos avanzó en su proceso de modernización administrativa con la incorporación del Boletín Oficial a la plataforma digital Mi Entre Ríos, una herramienta que centraliza servicios estatales y que, desde ahora, permitirá realizar todo el procedimiento de publicaciones de manera remota, sin uso de papel.

La integración habilita un trámite guiado paso a paso, disponible durante todo el día, con la posibilidad de cargar documentación, hacer el seguimiento online del expediente y recibir notificaciones automáticas sobre cada avance. De esta manera, usuarios particulares, organismos públicos y profesionales podrán completar gestiones sin necesidad de concurrir de forma presencial.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es simplificar procesos y acortar tiempos administrativos, además de reforzar la trazabilidad de cada publicación.

Nuevo sistema y cambios tarifarios

Con la digitalización total, también se modificó el esquema de costos. El nuevo cuadro tarifario deja atrás el modelo asociado al boletín impreso y pasa a calcularse según el procesamiento y la carga de información, independientemente de la extensión del texto.

Esta adecuación busca ordenar el sistema y reducir gastos operativos, al tiempo que optimiza el uso de recursos humanos dentro del organismo.

Presentación de la Plataforma Mi Entre Ríos.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, señaló que la medida forma parte de una política de modernización estatal y sostuvo que “es un paso más en la decisión política de modernizar el Estado y ponerlo al servicio de los entrerrianos. Esto no solo mejora la experiencia del ciudadano, sino que también optimiza los recursos públicos y fortalece la eficiencia de la gestión”.

Mayor capacidad y publicaciones al día

Desde la Dirección de la Imprenta y el organismo responsable indicaron que el servicio ya se encuentra completamente regularizado. El director Diego Dlugovitzky destacó que “hace dos años el Boletín registraba un atraso sistemático en sus publicaciones. En la actualidad no solo está al día, sino que funciona con un sistema digital moderno y sin utilización de papel”.

El desarrollo tecnológico fue articulado junto a la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la intención de consolidar un esquema más ágil y accesible para toda la ciudadanía.