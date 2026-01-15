Vuelos especiales para el Mundial 2026: cómo podrán viajar los hinchas argentinos

Para el Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos orientada a los argentinos que tengan previsto viajar a Estados Unidos durante la fase de grupos. La programación contempla servicios directos hacia Kansas y Dallas, las ciudades donde la Selección disputará sus primeros encuentros oficiales.

Servicios hacia Kansas y Dallas según el calendario de partidos

De acuerdo con la información difundida por la compañía, en Kansas, donde Argentina jugará contra Argelia el 16 de junio, habrá dos vuelos especiales: uno con arribo el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido.

La misma modalidad se aplicará en Dallas, sede de los restantes dos partidos del seleccionado: el encuentro ante Austria del 22 de junio y el compromiso frente a Jordania del 27. En ambos casos, se prevé un vuelo con llegada la víspera y otro el mismo día.

Avión de Aerolíneas Argentinas. Foto: Archivo.

Los vuelos especiales se ofrecerán de manera directa y estarán disponibles para la venta en el sitio web oficial y en agencias habilitadas.

Una nueva conexión internacional desde Córdoba

Más allá de la operación vinculada al Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas incorporará desde el 5 de junio el vuelo directo Córdoba–Miami. La ruta contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, operadas con aviones Airbus A330. Finalizada la competencia mundialista, la conexión continuará como servicio regular.

En paralelo, la compañía mantendrá su programación de Ezeiza–Miami con hasta 18 vuelos semanales, una oferta que combina opciones diurnas y nocturnas.

La celebración del Mundial 2026 abre un movimiento turístico que involucra a agencias, aerolíneas, hoteles y operadores. La previsibilidad del calendario facilita la planificación anticipada de quienes viajan únicamente para ver los partidos o quienes aprovechan el torneo para combinar estadías más extensas en Estados Unidos.