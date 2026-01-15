Adolescente sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo al explotarle el celular

Un adolescente de 16 años sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de que le explotara un celular gamer mientras lo estaba cargando en el patio de su casa. El hecho ocurrió el 2 de enero y el joven permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba, donde recibe atención especializada.

Según relató su madre, Eugenia, el joven —identificado como Benjamín— se encontraba limpiando el patio cuando conectó el teléfono a una toma de corriente sobre una mesa de trabajo. En ese momento, el dispositivo explotó y una chispa encendió un bidón de thinner que estaba en el lugar, lo que provocó una rápida propagación del fuego.

"El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego", contó la mujer. Ante esa situación, el adolescente decidió atravesar las llamas para poder ingresar a la vivienda y pedir ayuda. "Tomó la decisión de no respirar y taparse la cara para poder pasar", relató en diálogo con Cadena 3.

En el episodio, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, agravando las lesiones. Benjamín fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado, donde ingresó inicialmente con un diagnóstico de quemaduras en el 40% del cuerpo. Tras las primeras intervenciones quirúrgicas, los médicos determinaron que el alcance real de las lesiones era del 60%.

En un primer ingreso al quirófano le hicieron “una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras".

El adolescente cursa el quinto año del secundario en un colegio técnico de San Vicente. El celular, según precisó la familia, había sido adquirido hacía apenas siete meses. Actualmente, permanece consciente y con evolución clínica estable. "Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón", señaló Eugenia, quien puede acompañarlo durante parte del día.

De acuerdo al equipo médico, el joven podría recibir el alta recién dentro de unos cuatro meses. Mientras tanto, su madre transmitió un pedido que surge del propio Benjamín: "Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que me pasó", concluyó.