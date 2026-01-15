Una misión espacial regresó antes por un problema de salud: video

La misión Crew-11 de la NASA finalizó de manera anticipada tras una emergencia médica que afectó a uno de sus integrantes. La cápsula amerizó con éxito.
La misión Crew-11 de la NASA regresó de manera anticipada a la Tierra luego de que uno de sus cuatro tripulantes presentara un problema de salud durante su permanencia en la Estación Espacial Internacional (EEI). Se trató de la primera vez que una misión en operación permanente fue interrumpida antes de lo previsto por motivos médicos.
El amerizaje se concretó durante la mañana de este jueves, cuando la cápsula Dragon de SpaceX descendió de forma controlada en el océano, tras desacoplarse de la estación espacial en la noche del miércoles. Según informó la agencia espacial estadounidense, el retorno se desarrolló con normalidad y dentro de los tiempos previstos.
La tripulación estuvo integrada por los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos. En total, permanecieron 165 días en el laboratorio orbital y 167 días en el espacio.
De acuerdo a la información oficial, la cápsula logró desacelerar correctamente mediante el despliegue de cuatro paracaídas y amerizó en condiciones climáticas favorables. Equipos de recuperación aguardaban en la zona para asegurar la nave y trasladar a los astronautas a un buque, donde se realizaron los primeros controles médicos.
La tripulación de la Crew-11 se somete a las pruebas médicas antes de pisar tierra firme y tras 167 días en el espacio y 11 horas de viaje que han finalizado con un amerizaje perfecto
Desde 1985 no se había interrumpido una misión espacial por enfermedad de un astronauta pic.twitter.com/lyPhjincNW— Noticias CMM (@CMM_noticias) January 15, 2026
Desde la NASA indicaron que el tripulante afectado por el problema de salud se encontraba estable, aunque no se brindaron detalles sobre su identidad ni sobre el cuadro médico, en resguardo de su privacidad. Tras el amerizaje, la tripulación permaneció dentro de la cápsula hasta que fue izada al buque de recuperación.
Aproximadamente cuarenta minutos después, se abrieron las escotillas y los astronautas comenzaron a salir de la nave. El primero fue el comandante Mike Fincke, quien fue trasladado en camilla como parte de los protocolos habituales tras una misión prolongada en el espacio. Luego descendieron el resto de los integrantes de la Crew-11.
La decisión de adelantar el retorno
La NASA había anunciado el pasado 8 de enero la decisión de adelantar el regreso de la misión, que originalmente estaba prevista para una estadía de seis meses en órbita. La medida se adoptó debido a la necesidad de realizar estudios médicos más complejos en la Tierra, pese a que la estación cuenta con equipamiento sanitario avanzado.
Como consecuencia del retorno anticipado, se canceló una caminata espacial que estaba programada para esta semana. Tras la salida de la Crew-11, tres astronautas permanecieron a bordo de la EEI, bajo el mando del cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov, quien asumió la comandancia del laboratorio orbital.
En tanto, la próxima misión tripulada, Crew-12, tiene previsto su lanzamiento a mediados de febrero. Su arribo permitirá restablecer el número habitual de astronautas que operan de manera permanente en la Estación Espacial Internacional.