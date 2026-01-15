Un auto se incendió por completo en la Autovía 14: no había nadie en el lugar

El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando un automóvil fue hallado envuelto en llamas a la altura del kilómetro 337 de la Autovía Gervasio Artigas. No había ocupantes en el lugar.
Un automóvil se incendió por completo durante la madrugada de este jueves 15 de enero de 2026 en la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 337, cerca de Chajarí.
Según se informó oficialmente, al arribar al lugar los efectivos observaron un vehículo marca Renault, modelo Fluence, que se encontraba totalmente afectado por el fuego y sin dominio colocado. Las llamas habían consumido la totalidad del automóvil, sin que se registraran heridos ni terceros involucrados.
Ante la situación, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. El vehículo quedó bajo consigna policial a la espera de las pericias técnicas que permitieran determinar las causas que originaron el incendio.
En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito, personal de los Cuerpos Especiales Tagüé, Bomberos Voluntarios y Policía Científica, quienes realizaron las tareas preventivas y de seguridad en la zona.