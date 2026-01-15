 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Federación

Un auto se incendió por completo en la Autovía 14: no había nadie en el lugar

El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando un automóvil fue hallado envuelto en llamas a la altura del kilómetro 337 de la Autovía Gervasio Artigas. No había ocupantes en el lugar.

15 de Enero de 2026
Un auto se incendió por completo en la Autovía 14: no había nadie en el lugar
Un auto se incendió por completo en la Autovía 14: no había nadie en el lugar

El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando un automóvil fue hallado envuelto en llamas a la altura del kilómetro 337 de la Autovía Gervasio Artigas. No había ocupantes en el lugar.

Un automóvil se incendió por completo durante la madrugada de este jueves 15 de enero de 2026 en la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 337, cerca de Chajarí.

 

Según se informó oficialmente, al arribar al lugar los efectivos observaron un vehículo marca Renault, modelo Fluence, que se encontraba totalmente afectado por el fuego y sin dominio colocado. Las llamas habían consumido la totalidad del automóvil, sin que se registraran heridos ni terceros involucrados.

Ante la situación, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. El vehículo quedó bajo consigna policial a la espera de las pericias técnicas que permitieran determinar las causas que originaron el incendio.

 

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito, personal de los Cuerpos Especiales Tagüé, Bomberos Voluntarios y Policía Científica, quienes realizaron las tareas preventivas y de seguridad en la zona.

Temas:

Bomberos Voluntarios Autovía 14
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso