Sociedad

Un turista murió al ingresar al agua en un balneario de Carlos Paz

Un hombre de 57 años que pasaba sus vacaciones en Carlos Paz murió tras ingresar al agua y descompensarse. Era de Pergamino. 

15 de Enero de 2026
Falleció un turista en Carlos Paz
Un turista de 57 años oriundo de Pergamino que vacacionaba en Villa Carlos Paz murió este miércoles por la tarde tras sufrir una descompensación en el balneario Playas de Oro.

 

Según testigos, el hombre comenzó a sentirse mal mientras se bañaba en el río San Antonio y al intentar salir del agua se descompensó y cayó sobre la playa.

 

Familiares y guardavidas que se encontraban en el lugar intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Minutos después, un servicio de emergencias constató el fallecimiento. Según información publicada por el Diario de Carlos Paz, la víctima tenía antecedentes de hipertensión y diabetes.

 

Temas:

turista fallecido Carlos Paz
