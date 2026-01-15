Un turista murió al ingresar al agua en un balneario de Carlos Paz

Un turista de 57 años oriundo de Pergamino que vacacionaba en Villa Carlos Paz murió este miércoles por la tarde tras sufrir una descompensación en el balneario Playas de Oro.

Según testigos, el hombre comenzó a sentirse mal mientras se bañaba en el río San Antonio y al intentar salir del agua se descompensó y cayó sobre la playa.

Familiares y guardavidas que se encontraban en el lugar intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Minutos después, un servicio de emergencias constató el fallecimiento. Según información publicada por el Diario de Carlos Paz, la víctima tenía antecedentes de hipertensión y diabetes.