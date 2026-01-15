Renovaron alerta por tormentas en Entre Ríos: cuándo mejorará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta por tormentas para la provincia, en el marco del avance de un frente frío que comenzó a modificar las condiciones del tiempo durante este jueves. La jornada se presentó inestable, con lluvias, tormentas y variaciones térmicas en gran parte del territorio.

Durante la madrugada, cerca de las 3, se registraron las primeras precipitaciones, con chaparrones intensos y de distribución irregular. El fenómeno respondió al ingreso de aire frío que interactuó con una masa de aire cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de tormentas desde las primeras horas del día. Durante toda la jornada se esperan lluvias y chaparrones aislados.

Alerta para jueves y viernes

Alerta amarilla para toda la provincia

Para este jueves rige una alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial. Según el informe oficial del SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que pudieron alcanzar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual. En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas cercanas a los 22 grados y máximas que rondaron los 31 grados, con cielo mayormente cubierto y vientos rotando del sudoeste al noreste.

Inestabilidad

Alerta por tormentas para el viernes en el norte entrerriano

El SMN también emitió una alerta amarilla para el viernes, que abarca principalmente a los departamentos del norte provincial, como Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. El aviso responde al desplazamiento del sistema frontal hacia el norte del país.

Para esa zona, se anticipan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y ocasional granizo. Los acumulados de lluvia previstos se ubicaron nuevamente entre los 20 y 50 milímetros, con chances de superarse en forma puntual.

Se espera una mejora progresiva del tiempo

Cuándo mejorará el tiempo

La meteoróloga Marina Fernández explicó que, tras el pasaje del frente frío, “el cierre de la semana dará paso a un ambiente mucho más estable en el centro del país, con cielo mayormente despejado y un descenso de las temperaturas”.

Según detalló, la masa de aire renovada dejará en la provincia temperaturas que oscilarán entre los 21 y 31 grados en Entre Ríos. En tanto, el extremo norte del país seguirá afectado por tormentas durante el viernes.

Luego del avance del sistema frontal, el tiempo comenzará a estabilizarse progresivamente. Para el sábado en Entre Ríos se espera una jornada soleada y agradable, con algunas nubes y una temperatura máxima cercana a los 28 grados. El domingo presentará condiciones similares, aunque con mayor amplitud térmica, ya que la máxima alcanzó los 31 grados centígrados.