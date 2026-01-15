Jueves inestable y con alerta por tormentas: cuánto se prevé que lloverá

El ingreso de aire frío en contraste con una masa cálida y húmeda provoca un jueves inestable en Entre Ríos y gran parte del país. Rige alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
El avance de un frente frío comenzó a modificar las condiciones del tiempo este jueves en la región centro del país, con especial impacto en Entre Ríos, donde se prevé una jornada signada por la inestabilidad, tormentas y variaciones térmicas. En la capital entrerriana, las lluvias se iniciaron durante la madrugada, cerca de las 3, con un fuerte chaparrón que se presentó de manera dispar según las zonas de la ciudad.
Según los pronósticos, el cambio se produce por el ingreso de aire frío que interactuará con una masa de aire cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de tormentas y chaparrones desde las primeras horas del día, algunas de ellas localmente fuertes o severas.
Toda la provincia bajo alerta por tormentas
En la provincia de Entre Ríos se prevé un jueves con cielo mayormente cubierto, temperaturas mínimas cercanas a los 22 grados y máximas que rondarán los 31 grados. Durante toda la jornada habrá probabilidad de tormentas aisladas, con vientos que rotarán del suroeste al noreste.
Cabe destacar que rige una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.
Situación en el resto del país
Las temperaturas más elevadas continuarán registrándose en el extremo norte del país, donde los valores térmicos podrían alcanzar e incluso superar los 40 grados, especialmente en algunas zonas del NOA y NEA.
En tanto, para provincias como La Rioja, San Luis y Córdoba se espera un descenso térmico. El tiempo se mantendrá inestable en la región centro y Cuyo, con chaparrones y tormentas aisladas durante parte de la jornada.
En Cuyo —San Juan, Mendoza y San Luis— se prevé nubosidad variable con lluvias asociadas a chaparrones, mejorando progresivamente hacia el final del día.
En Córdoba, el viento soplará inicialmente del sector este/sudeste, con descenso de temperatura y máximas que oscilarán entre los 23 y 27 grados.
Para el extremo norte del país, el ingreso de viento sur y las lluvias provocarán un leve alivio térmico en provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Misiones y Corrientes, donde igualmente se esperan máximas elevadas, entre 35 y 40 grados, según la región.
En el sur del país, la nubosidad será variable en Santa Cruz y Chubut, con condiciones más inestables en el oeste patagónico, especialmente en zonas cordilleranas, donde se registrarán precipitaciones dispersas.
Para Neuquén, se prevé un escenario inestable, con nubosidad variable, algunas lluvias y vientos del sector oeste/sudoeste con ráfagas. En Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, el tiempo se presentará con nubosidad variable y precipitaciones aisladas.