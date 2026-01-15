Mataron a un joven que no se resistió a un robo: le llevaron una bermuda y una remera

Joaquín Rodrigo Ibarra tenía 21 años y recibió un disparo en la cabeza al ser asaltado por dos malvivientes en Tucumán. Detuvieron a dos sospechosos menores de edad.
Un joven de 21 años, identificado como Joaquín Rodrigo Ibarra, fue asesinado por dos motochorros, a pesar que no ofreció resistencia al robo. Tenía 21 años y soñaba con ser ingeniero. Vivía con su mamá, sus abuelos y sus dos hermanas en la ciudad de Banda de Río Salí, en las afueras de la capital tucumana.
Este lunes cerca de las 2 le dijo a su mamá que iba a ir a la casa de un amigo. Siempre se reunían de noche, pero era la primera vez que salía de madrugada. “¡¿A estas horas?!”, le preguntó sorprendida. Luego le dijo que tenga cuidado.
Joaquín caminó las 15 cuadras hasta la casa de su amigo, en el barrio Julio Abraham, ubicado en la localidad de Alderetes. Cuando llegó tocó timbre y esperó a que la abrieran. En ese momento fue sorprendido por dos motochorros. El que iba como acompañante, tapado con una capucha y gorra, bajó y lo encaró armado.
El joven levantó sus dos brazos y dejó caer una bolsa blanca de tela donde llevaba sólo una bermuda y una remera. El ladrón la agarró y amagó con volver a subirse a la moto, pero regresó hacía donde estaba Joaquín, todavía inmóvil por la situación.
En ese momento el motochorro levantó su brazo, golpeó en la cabeza a Joaquín y le disparó. El joven no tuvo reacción. Su cuerpo cayó desplomado. Fue trasladado al Hospital Padilla pero murió horas más tarde.
El hecho quedó registrado en dos cámaras de seguridad de un depósito de una distribuidora, ubicado a metros del lugar de la escena del crimen.
Luego del asalto, los dos motochorros escaparon del lugar, pero fueron detenidos a las pocas horas. Los sospechosos tienen 16 y 17 años. Cuando fueron apresados también quedaron detenidos familiares que intentaron evitar el arresto, indica Clarín.
🚨HORROR EN TUCUMÁN: ASESINARON A SANGRE FRÍA A UN JOVEN DURANTE UN ROBO🚨
-La víctima fue identificada como Joaquín Rodrigo Ibarra.
-Los dos sospechosos, de 16 y 17 años, fueron detenidos.#Tucumán #Crimen #Alderetes #Policiales pic.twitter.com/foGVf0WM8W— Matias Chierasco (@MChierasco) January 14, 2026
La fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, los imputó como coautores del delito de homicidio criminis causa.
Para la fiscal, el menor regresó y le disparó a Joaquín “con el fin de asegurarse de que no los reconociese con posterioridad y garantizar la impunidad de ambos”, según precisó en la audiencia de imputación.
Los adolescentes fueron trasladados al Instituto Roca después de que se les impusieran una medida de disposición provisoria por el plazo de cuatro meses.
“No se resistió a nada”
La hermana del joven asesinado, Marisel describió el momento del hecho. “Lo han querido matar porque no le robaron nada. Le llevaron eso solo”, dijo, en referencia a la bolsa de tela blanca donde solo tenía una bermuda y una remera. Los motochorros no se llevaron ni el celular de Joaquín.
“Él tiro la bolsa, no se resistió a nada. En el video se ve todo claro. No había necesidad de que lo mataran. No entiendo por porqué lo terminan matando. Nos lo han arrebatado porque era un niño”, dijo, al bordo de las lágrimas.
Marisel junto a su familia piden que se haga justicia. “Me lo han arrebatado cuando recién empezaba a vivir, no puedo aceptar esto. Nunca me imaginé que me lo quiten así. Esta mañana me levanté con un vacío inmenso, recién caí de lo que pasó”, señaló.
“Él no va a estar nunca más con nosotros, no tenemos nada más para compartir. Nos mataron en vida. No sé qué habrá sentido mi hermano, si fue dolor, impotencia o desesperación. No quiero imaginar como latía su corazón cuando le apuntaron. No pude estar ahí cuando siempre lo acompañé. Me lo quitaron por nada. Ellos siguen respirando yo ya no lo tengo a mi hermano”, cerró la mujer, llorando.