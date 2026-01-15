Preocupación en playas de Florianópolis: aumentaron los casos de gastroenteritis

Un incremento de casos de gastroenteritis encendió la alerta sanitaria en Florianópolis y otras playas del sur de Brasil, donde en las últimas semanas se registró una fuerte demanda en guardias médicas, en su mayoría de visitantes extranjeros. Entre los pacientes atendidos hay numerosos turistas argentinos que presentan síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y fiebre.

De acuerdo con la información disponible, los episodios estarían asociados principalmente al contacto con agua contaminada durante la temporada alta, tanto en el mar como en el uso doméstico. Una turista oriunda de Resistencia, Chaco, relató que su madre fue diagnosticada con gastroenterocolitis luego de haberse bañado en el mar en Praia dos Ingleses, uno de los puntos más concurridos por argentinos. Según explicó, no habían consumido agua de la red, aunque los médicos les indicaron que la ingesta involuntaria de agua al nadar puede ser suficiente para generar el cuadro.

En el mismo sentido, profesionales de la salud advirtieron a los visitantes sobre la necesidad de extremar cuidados, como lavar frutas y verduras únicamente con agua mineral, ya que el suministro de canilla no resulta recomendable en esta época del año debido a posibles contaminaciones asociadas al sistema cloacal, dio cuenta Misionesonline.

Un relevamiento reciente del Instituto de Medio Ambiente de Brasil aportó datos que refuerzan la preocupación. El organismo monitoreó 259 puntos en el estado de Santa Catarina y determinó que una proporción significativa de las playas no cumple con los parámetros sanitarios recomendados. El último informe, correspondiente al período entre el 28 de diciembre y el 2 de enero, indicó que el 67,2% de los sitios analizados resultaron aptos para el baño, una cifra inferior a la registrada la semana anterior.

El estudio incluyó sectores de playas muy visitadas como Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. Especialistas señalaron que el contacto con aguas no aptas puede provocar diversas enfermedades, entre ellas gastroenteritis, hepatitis A, fiebre tifoidea, dermatitis, conjuntivitis, otitis y afecciones respiratorias.

Desde la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (Cetesb) aclararon que la clasificación de una playa como inadecuada no implica que todas las personas expuestas se enfermen, ya que influyen factores como el estado inmunológico y el tipo de contacto. En tanto, desde el Instituto de Ambiente en Red, responsable del Programa Bandera Azul, informaron que se intensificaron las tareas de monitoreo y difusión del estado del agua, aunque reconocieron que en algunas regiones persisten limitaciones estructurales en materia de saneamiento.