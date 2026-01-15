Estudio reveló por qué muchas personas rechazaron la vacuna contra el Covid

Un relevamiento masivo realizado en el Reino Unido y publicado en la revista The Lancet identificó que las dudas sobre la eficacia y los efectos adversos fueron la principal causa de reticencia. Sin embargo, el 65% de quienes desconfiaban terminó recibiendo al menos una dosis.
La resistencia a la vacunación se consolidó como un problema de salud pública durante y después de la pandemia de Covid-19. Si bien la inmunización masiva fue clave para reducir la transmisión del virus y permitir la flexibilización de las restricciones sanitarias, un sector de la población optó por rechazar la vacuna, motivado por distintos temores y desconfianzas.
Un estudio de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres, recientemente publicado en la revista The Lancet, analizó en profundidad las razones de esa reticencia y reveló una conducta que sorprendió a los investigadores: pese a las dudas iniciales, el 65% de las personas reticentes finalmente se aplicó al menos una dosis contra el Covid.
La investigación se basó en una encuesta a 1,1 millón de personas mayores de 18 años en el Reino Unido. Del total de participantes, 37.982 (3,3%) manifestaron algún grado de reticencia a vacunarse. Dentro de ese grupo, 10.316 personas (0,9%) afirmaron haber rechazado o planear rechazar la vacuna, mientras que otras 27.666 (2,4%) dijeron no haber tomado aún una decisión.
Según el estudio, las tasas de reticencia disminuyeron con el paso del tiempo: alcanzaron un pico del 7,9% en enero de 2021, bajaron al 1,1% a principios de 2022 y luego volvieron a subir levemente hasta el 2,3% en febrero y marzo de ese año.
Los principales motivos de rechazo
Las causas de la vacilación fueron agrupadas en ocho categorías. Las más frecuentes estuvieron vinculadas a las dudas sobre la eficacia de la vacuna y el temor a los efectos secundarios, tanto a corto como a largo plazo. En concreto, el 40,7% de los encuestados manifestó preocupación por las consecuencias a largo plazo para la salud, el 38,9% prefirió “esperar y ver” qué tan bien funcionaba la vacuna y el 36,8% expresó temor por los efectos adversos.
Otros motivos incluyeron la percepción de bajo riesgo frente al Covid, la desconfianza en los desarrolladores de vacunas, problemas de salud personal, miedo generalizado a las vacunas, preocupaciones vinculadas a la fertilidad, el embarazo o la lactancia, y la creencia de no necesitar la inmunización por haber tenido previamente coronavirus.
En particular, el argumento “no necesito la vacuna porque ya tuve Covid” fue el que más creció con el tiempo, duplicando su prevalencia a principios de 2022 en comparación con el inicio del estudio.
Uno de los aportes más relevantes del trabajo fue el seguimiento longitudinal de los participantes. De los casi 38 mil encuestados que manifestaron dudas, 24.229 aceptaron vincular sus datos con los registros oficiales de vacunación. De ese grupo, 15.744 personas —el 65%— habían recibido una o más dosis hasta mayo de 2024, dio cuenta Clarín.
Los autores remarcaron que las tasas de reticencia fueron más altas entre personas de etnias no blancas, con menor nivel educativo y en contextos socioeconómicos desfavorables, un dato que refuerza la necesidad de estrategias de comunicación y acceso más inclusivas.