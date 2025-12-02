Se inauguró la conexión aérea Buenos Aires – Concordia y habrá vuelos regulares

Con la participación del presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri, este martes se concretó el primer vuelo de la conexión aérea entre la capital argentina y la ciudad entrerriana, puesta en servicio por la aerolínea Humming Airways.

Se trata de la primera compañía aérea que brindará vuelos de forma regular, uniendo al aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui, de Concordia, con el aeropuerto Jorge Newbery, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, Daneri manifestó: "Es una satisfacción muy grande que esté presente la Delegación Argentina con todo lo que implica este aeropuerto para la región. Este primer vuelo marca un hito; la puesta en marcha de esta conexión aérea ampliará las oportunidades para los entrerrianos".

"Es un paso que impulsa el desarrollo turístico, productivo y económico de la región y la provincia, en consonancia con las políticas del gobernador Frigerio. La integración territorial es clave para el crecimiento y este logro es un avance concreto en esa dirección", concluyó el presidente de la Delegación Argentina ante el organismo binacional.

La iniciativa, resultado de las gestiones realizadas por el Gobierno de Entre Ríos y el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (Edaac), busca fortalecer la conectividad regional y contribuir al desarrollo turístico y productivo de la provincia.