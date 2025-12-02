El aeropuerto de Concordia recibió los primeros vuelos desde el Aeroparque “Jorge Newbery”

Finalmente, este martes se concretó el primer vuelo de la empresa Humming Airways que unió el Aeroparque “Jorge Newbery” con el Aeropuerto de Concordia.

En esta oportunidad, el avión llegó a las 11:11 iniciando así el anunciado ciclo de vuelos que va a brindar la empresa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región de Salto Grande.

Cabe recordar que el vuelo debió ser reprogramado a raíz de la falta de un permiso que debía emitirse para el aeropuerto, según había explicado el gerente de Coordinación Operativa de la empresa, Gonzalo Criniti.

Anteriormente, había explicado que “la ruta que más nos consultaron sobre su inicio, sobre las operaciones, sobre los precios, que más nos han pedido información sobre, fue la de Concordia”.

En aquel entonces, aseguró que la ruta busca consolidar un corredor aéreo regional que fortalezca la vinculación turística y empresarial entre el noreste de Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires.

Durante la mañana de este martes, el primero de los vuelos llegó con su capacidad completa, con un total de 19 pasajeros, entre los que se encontraban los dos responsables de la firma que llevará a cabo el servicio. El vuelo de regreso, por otra parte, se lo ocupó con un total de 9 pasajeros. (Diario Río Uruguay)