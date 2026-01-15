 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Federal

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay cuando pescaba con amigos

El hecho ocurrió este jueves en la zona de Paso Duarte, sobre Ruta 22, en el Departamento Federal. La Policía recibió el alerta cerca de las 10 y desplegó un operativo de búsqueda junto a Bomberos Voluntarios.

15 de Enero de 2026
Río Gualeguay, Paso Duarte (departamento Federal)
Río Gualeguay, Paso Duarte (departamento Federal) Foto: archivo / ilustrativa

El hecho ocurrió este jueves en la zona de Paso Duarte, sobre Ruta 22, en el Departamento Federal. La Policía recibió el alerta cerca de las 10 y desplegó un operativo de búsqueda junto a Bomberos Voluntarios.

Un hombre de 41 años se precipitó al río Gualeguay en la zona conocida como Paso Duarte, sobre Ruta Provincial 22, y fue arrastrado por la correntada. El episodio ocurrió minutos antes de las 10 de este jueves y motivó un operativo de búsqueda y asistencia en el lugar.

 

De acuerdo con lo informado, personal policial de Comisaría Chañar fue alertado sobre la situación y, al arribar, se confirmó que la persona involucrada tendría domicilio en la ciudad de Federal. En principio, se encontraba pescando junto a otros tres hombres, también oriundos de la misma localidad.

 

En el sitio trabajó personal policial con apoyo de Bomberos Voluntarios de Federal, mientras se desarrollaban las tareas para dar con el paradero del hombre. Las actuaciones se realizaron con conocimiento del fiscal en turno, Martín Irurueta.

Investigación y procedimiento

 

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que se buscaba establecer con precisión cómo se produjo la caída al agua y en qué circunstancias se registró el hecho. En paralelo, se mantenían las tareas operativas en el sector, que se ubica a la altura de Paso Duarte.

La Fiscalía en turno tomó intervención para coordinar las diligencias de rigor y el avance de la investigación, mientras continuaba el trabajo conjunto de Policía y Bomberos en la zona.

Temas:

río Gualeguay Departamento Federal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso