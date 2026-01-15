La lluvia en Paraná alcanza los 18 milímetros y se registró la caída de un árbol

Una mañana marcada por la lluvia se vive este jueves en la ciudad de Paraná donde se registraron precipitaciones constantes, asistencia a vecinos y la caída de un árbol en plena vía pública, en el marco de una alerta meteorológica vigente por tormentas.

Según informó a Elonce Lucas García, desde Defensa Civil, hasta las 12 del mediodía se habían acumulado 18 milímetros de lluvia en la capital entrerriana. Las precipitaciones generaron la activación de distintos protocolos de prevención y asistencia en varios sectores de la ciudad.

En ese contexto, personal municipal brindó ayuda a familias de barrios con viviendas precarias, principalmente mediante la entrega de nylon para reforzar techos afectados por la lluvia.

Desde el área indicaron que las intervenciones se realizaron en la zona de barrios Capibá, Cáritas, Anacleto Medina y Anacleto Medina Sur.

Caída de un árbol

Por otra parte, García destacó que durante la mañana, se registró además la caída de un árbol sobre calle Monte Caseros al 600. El hecho motivó la intervención de los equipos de emergencia para despejar la calzada y garantizar la seguridad en la zona. No se reportaron personas lesionadas ni daños mayores, según se informó oficialmente.

Foto: Gentileza Defensa Civil

Foto: Gentileza Defensa Civil

Jueves lluvioso en Paraná - Fotos: Elonce

Alerta por tormentas

Desde Defensa Civil de la provincia se recordó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para todo el territorio entrerriano. De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar recaudos, como no sacar residuos a la vía pública, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no resguardarse bajo árboles o postes de electricidad.

También se aconsejó no permanecer en ríos, playas, lagunas o piletas durante las tormentas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentación personal y teléfono celular, a fin de minimizar riesgos ante eventuales contingencias.