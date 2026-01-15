Luna Roja 2026: cómo será el eclipse total que podrá verse desde Argentina

La luna roja será uno de los grandes fenómenos astronómicos de 2026. Se trata de un eclipse lunar total que teñirá el satélite de tonos rojizos durante más de 80 minutos y que podrá observarse de manera completa en la Argentina, convirtiendo al país en uno de los mejores puntos del planeta para presenciar el evento.

El eclipse tendrá lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo, cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.

Durante la fase de totalidad, la Luna atravesará la zona más oscura de la sombra terrestre (la llamada umbra) y adoptará una tonalidad rojiza profunda, producto de la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre.

Duración prolongada y visibilidad global

La fase de totalidad de la luna roja se extenderá entre 80 y 82 minutos, lo que la ubica entre las más largas de los próximos años. En total, el fenómeno se prolongará durante más de cinco horas, contando las etapas penumbrales y parciales. Según estimaciones astronómicas, será visible desde América del Sur, América del Norte, Asia oriental y Oceanía, además de amplias regiones del océano Pacífico.

En Europa y África, en cambio, sólo podrán observarse fases parciales, debido a que el eclipse coincidirá con el amanecer o el atardecer. Por la ubicación geográfica y la franja horaria, la Argentina será uno de los lugares privilegiados para disfrutar del evento en su totalidad y con el satélite en cielo nocturno.

La fase de totalidad de la luna roja se extenderá entre 80 y 82 minutos. Foto: Archivo.

Cómo se verá desde Argentina

En el territorio nacional, el eclipse podrá observarse de forma completa, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La etapa penumbral comenzará durante la madrugada del 3 de marzo y el máximo del evento se alcanzará en horas de la mañana. Luego, la Luna irá recuperando su brillo habitual a medida que salga de la sombra terrestre.

Durante la totalidad, la superficie lunar adoptará tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo. La intensidad final dependerá del polvo, la humedad y otros factores atmosféricos que filtrarán la luz solar.

Un fenómeno apto para todo público

A diferencia de los eclipses solares, la luna roja no representa riesgos para la vista y puede observarse a simple vista. Las recomendaciones para una mejor experiencia apuntan a evitar zonas con contaminación lumínica, consultar el pronóstico meteorológico y, si se dispone de telescopios o binoculares, utilizarlos para apreciar mejor los contrastes de color.

Especialistas afirmaron, a la Agencia NA, que el eclipse lunar total de marzo de 2026 será uno de los grandes espectáculos celestes del período. Además de su duración prolongada, su visibilidad completa desde la Argentina y otras zonas del hemisferio sur lo ubican entre los eventos más esperados por observadores y aficionados a la astronomía.