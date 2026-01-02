Cuáles serán los principales eventos astronómicos de 2026

A lo largo del 2026 se podrán observar muchos eventos astronómicos, como lluvia de meteoros, paso de cometas y eclipses.
Quienes disfrutan de la observación del cielo, podrán disfrutar de una gran cantidad de eventos astronómicos este 2026. El calendario comienza en enero con la llegada de una potente lluvia de meteoros y el paso de cometas visibles. A lo largo del año, otras importantes lluvias de meteoros deberían iluminar las noches, con momentos culminantes en mayo, agosto y diciembre. El año también contará con eclipses solares y lunares en diferentes partes del planeta.
Eclipses y lluvias de meteoros
En 2026, el año comienza con las intensas Cuadrántidas en enero, que podrían alcanzar hasta 80 meteoros por hora, seguidas de las Eta Acuáridas en mayo, con restos del cometa Halley. Ambas lluvias serán ideales para quienes se encuentren en el hemisferio sur y ambas superarán los 50 meteoros por hora. En agosto, las Perseidas prometen un espectáculo de 100 meteoros por hora y serán observables gracias a la oscuridad de la Luna Nueva.
Sin embargo, la lluvia de meteoros más voluminosa del año serán las Gemínidas en diciembre, con 150 meteoros por hora.
Los eclipses del 2026 también serán relevantes desde el punto de vista científico y observacional. El año contará con eclipses solares y lunares distribuidos por ambos hemisferios. Los eclipses lunares permitirán estudiar el color y el brillo de la Luna durante la totalidad. Los eclipses solares serán parciales o totales según la región y brindarán oportunidades para observar la corona solar, las eyecciones de masa coronal y las estructuras magnéticas del Sol.
Cometas
Si bien 2025 estuvo marcado por el cometa 3I/ATLAS, 2026 también será un año especial para los cometas. El punto culminante será la visita del cometa PanSTARRS, que alcanzará su perihelio el 20 de abril de 2026 y pasará a su punto más cercano a la Tierra el 27 del mismo mes. Aunque las predicciones iniciales indican que podría ser visible con binoculares, existe una posibilidad real de que sea visible incluso a simple vista. Se observará principalmente en el hemisferio norte.
A principios y mediados de año, otros tres cometas llamarán la atención en el cielo. En enero, 24P/Schaumasse y C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzarán su perihelio los días 8 y 20, respectivamente, y serán objetivos ideales para la observación en el hemisferio sur. Entre julio y agosto, el cometa periódico 10P/Tempel 2 hará su aparición, alcanzando su perihelio el 2 de agosto. Al encontrarse en una órbita cercana a la de Júpiter, su observación será óptima en ambos hemisferios, apareciendo en lo alto del horizonte poco después del atardecer.