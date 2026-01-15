El abrazo de un policía que contuvo al padre de una nena abusada

En medio de un reclamo por justicia tras el abuso de una nena, un policía contuvo con un abrazo al padre de la menor.
El gesto y el abrazo de un policía que contuvo al padre de una nena de 3 años abusada
Una importante movilización se registró frente a la Comisaría de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, donde familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia por el caso de abuso sexual del que fue víctima una nena de 3 años.
La manifestación fue encabezada por los padres de la niña y sus familiares, quienes exigieron precisiones sobre la situación judicial del sospechoso. En ese marco, el padre de la menor fue recibido por autoridades policiales y, al salir, se dirigió a los presentes visiblemente afectado por lo sucedido.
Durante el desarrollo de la concentración, la madre de la niña se descompensó y debió ser trasladada al Hospital.
Mientras continuaba la protesta, comenzaron a circular versiones que indicaban que el sospechoso iba a ser trasladado a una dependencia policial o judicial. A partir de esa información, los manifestantes se movilizaron hacia el Hospital Municipal, donde se montó un amplio operativo policial con refuerzos provenientes de otra ciudad.
El fiscal Martín Mariezcurrena solicitó la detención del acusado, pero el juzgado no se la otorgó.
En ese contexto se vivieron momentos de fuerte tensión, con vecinos visiblemente indignados y efectivos policiales intentando contener la situación. En un video que se difundió en redes sociales se observa a dos policías conteniendo al padre de la menor, en una escena que generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.
Una médica del Hospital fue la única autoridad que salió a dialogar con los manifestantes. La profesional pidió calma y explicó que había llegado una orden judicial para que el sindicado por abuso fuera “trasladado a un penal”, aunque remarcó que era necesario despejar la puerta del lugar para que el procedimiento pudiera realizarse sin incidentes, indica Diario El Norte.