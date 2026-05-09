REDACCIÓN ELONCE
Boca pierde 2-3 ante Huracán en el alargue de los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera. El Globo sumó dos goles de penal.
Boca pierde 2-3 ante Huracán en el alargue de los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera. El Globo sumó dos goles de penal.
102 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!
Óscar Romero volvió a hacerse cargo del remate con un potente zurdazo al costado derecho del arco de Brey, que se tiró a su izquierda.
¡¡OTRO PENAL PARA HURACÁN EN LA BOMBONERA!! ¡¡DI LOLLO SALTÓ CON LA MANO EN ALTO Y EL GLOBO SE PUEDE PONER 3-1 ANTE BOCA!! pic.twitter.com/Yg75QFX53K— SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026
102 MINUTOS: ¡PENAL PARA HURACÁN!
El árbitro sancionó la segunda pena máxima por una evidente mano de Di Lollo en el área.
93 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!
91 MINUTOS: ¡PENAL PARA HURACÁN!
¡Adicionaron siete minutos!
¡¡NO HAY MANO DE GIMÉNEZ Y, LUEGO DE LA REVISIÓN DEL VAR, BOCA LLEGÓ AL AGÓNICO 1-1 ANTE HURACÁN EN LA BOMBONERA!! Por ahora, hay ALARGUE... pic.twitter.com/Jxoe2wYWWy— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
86 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS! Un rechazo de Hernán Galíndez a la salida de un córner rebotó en el cuerpo de Milton Giménez y la pelota se metió en la valla de Huracán.
¡¡GALÍNDEZ DUDÓ Y EL PALO SALVÓ A HURACÁN DEL 1-1 DE BOCA EN EL COMIENZO DEL ST!! pic.twitter.com/X99Bi8BvvO— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
60 minutos: cambio ofensivo en Boca. Exequiel Changuito Zeballos reemplazó a Santiago Ascacíbar. En contraposición, Diego Martínez decidió la entrada de Emmanuel Ojeda por Oscar Cortés en Huracán.
57 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A BOCA JUNIORS! Un centro lanzado desde el costado izquierdo rebotó en uno de los caños del arco de Hernán Galíndez.
55 minutos: versión deslucida de Boca en este comienzo. El Xeneize perdió claridad en los metros finales frente a un Huracán que no pasa tanta zozobra en la última línea.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Un cambio en Boca Juniors: Malcom Braida por Marcelo Weigandt.
Adicionaron tres minutos del primer tiempo.
45 MINUTOS: GOL ANULADO A BOCA JUNIORS. La anotación de Milton Giménez fue invalidada por un fuera de juego previo de Miguel Merentiel.
36 minutos: volvió a aparecer Galíndez. El argentino nacionalizado ecuatoriano es la gran figura del primer tiempo con otra tapada sobre Merentiel.
¡¡MANITA!! ¡¡QUINTA (SÍ, CINCO) ATAJADA SENSACIONAL DE GALÍNDEZ PARA DECIRLE QUE NO AL 1-1 XENEIZE EN LA BOMBONERA!! pic.twitter.com/1Me7JktJLw— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
23 minutos: modificación obligada en Boca Juniors. Milton Giménez reemplazó a Adam Bareiro, lesionado.
¡¡PRESIÓN ALTA DEL GLOBO AL SAQUE DE ARCO DE BREY Y GOLAZO DEL COLO GIL PARA MADRUGAR A TODA LA BOMBONERA!! ¡¡HURACÁN 1-0 BOCA!! pic.twitter.com/ICOK6Pd5FR— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
18 MINUTOS: ¡CASI GOL EN CONTRA DE HURACÁN!
Lucas Blondel cabeceó una pelota hacia su propia valla de manera accidental a la salida del tiro de esquina, pero Galíndez metió un manotazo salvador a tiempo, el balón pegó en el travesaño y le rebotó al portero en la cabeza en una auténtica carambola, que mantuvo la victoria parcial del Globo.
4 minutos: Lucas Blondel presionó a Milton Delgado en plena salida defensiva, forzó la pérdida y Leonardo Gil aprovechó para sellar el 1-0 con un derechazo cruzado.
El encuentro comenzó a las 19 y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda busca hacerse fuerte como local para avanzar de ronda, mientras que el conjunto comandado por Diego Martínez intentará dar el golpe en la Bombonera.
Ambos equipos protagonizan uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del campeonato argentino, con la expectativa de meterse entre los ocho mejores del certamen.
Las formaciones confirmadas
Boca Juniors forma con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Por su parte, Huracán sale al campo con: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano, Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Facundo Kalinger, Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura y continuará en carrera por el título.