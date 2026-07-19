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Policiales Tragedia vial

Accidente fatal en Ruta 12: un motociclista murió tras un choque que involucró a tres vehículos

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Dorrego en San Benito. Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados. Uno de los motociclistas falleció en el Hospital San Martín y el otro sufrió lesiones leves.

19 de Julio de 2026
Motos accidentadas.
Motos accidentadas.

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Dorrego en San Benito. Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados. Uno de los motociclistas falleció en el Hospital San Martín y el otro sufrió lesiones leves.

Un accidente fatal ocurrió durante la noche de este sábado en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Dorrego, en jurisdicción de San Benito. El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Voyage y a dos motocicletas, y dejó como saldo una persona fallecida.

 

El hecho se registró alrededor de las 19:10 y motivó la intervención de personal policial de distintas dependencias. Por causas que todavía son materia de investigación, los tres vehículos quedaron involucrados en el episodio.

 

Como consecuencia del impacto, los conductores de las dos motocicletas sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica.

 

 

Uno de los motociclistas falleció en el hospital

 

Horas después del accidente fatal, desde el hospital confirmaron el fallecimiento de uno de los motociclistas debido a las lesiones sufridas durante el siniestro.

 

El segundo conductor de uno de los rodados menores presentó escoriaciones y, según se informó oficialmente, se encontraba fuera de peligro.

 

Auto protagonista del accidente.
Auto protagonista del accidente.

 

En el lugar trabajaron efectivos de las comisarías de San Benito, Colonia Avellaneda y Tilcara, junto con agentes especializados de la Dirección Policía Científica y Accidentología Vial.

 

Investigan cómo ocurrió el choque

 

Las primeras actuaciones apuntan a determinar con precisión la mecánica del accidente fatal y las circunstancias en las que se produjo el impacto entre el automóvil y las motocicletas.

 

La Fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los tres vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes y sumar elementos a la investigación.

 

 

También se dispuso la realización de exámenes médicos y extracciones de sangre a los involucrados, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial.

 

Hasta el momento, no se registraron detenciones por el accidente fatal, aunque las personas involucradas quedaron supeditadas a la causa mientras continúa la investigación judicial.

Temas:

accidente fatal Choque Ruta 12 moto San Benito
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