Entró a robar con un arma de plástico en Gualeguaychú y un vecino lo redujo tras un forcejeo

Un hombre de 37 años fue aprehendido este sábado por la noche en Gualeguaychú, luego de ser señalado por dos vecinos como autor de distintos intentos de robo. El procedimiento se produjo cerca de las 22:15, en la zona de calles Montana y Rosario.

Personal de la Comisaría Tercera llegó al lugar tras recibir un llamado que advertía sobre una pelea y la presencia de una persona desvanecida en la vía pública.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre el suelo. Posteriormente, comenzaron a entrevistar a las personas que se encontraban en el sector para reconstruir lo ocurrido.

Un vecino lo persiguió y se produjo un forcejeo

Uno de los vecinos, de 35 años, manifestó que el sospechoso habría ingresado a su domicilio con intenciones de sustraer diferentes pertenencias.

Según su relato, decidió perseguirlo y logró alcanzarlo a pocos metros. En ese momento, el hombre le habría exhibido un arma de fuego, lo que derivó en un forcejeo entre ambos.

Detenido en Gualeguaychú.

Tras la intervención policial, se constató que el objeto utilizado por el sospechoso era en realidad un arma de plástico.

También habría intentado robar en vehículos

Mientras se desarrollaba el procedimiento en Gualeguaychú, se presentó otro vecino, de 28 años, quien también acusó al mismo hombre de haber intentado cometer un ilícito.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso habría intentado sustraer elementos del interior de varios vehículos que se encontraban estacionados frente a su vivienda.

De esta manera, los efectivos reunieron los testimonios de los dos damnificados y dieron intervención a la Fiscalía correspondiente.