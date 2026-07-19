Era de Colonia Avellaneda el motociclista que murió tras accidente en Ruta 12: cómo fue el siniestro vial

La muerte del motociclista de Colonia Avellaneda conmocionó a la región luego del trágico accidente ocurrido durante la tarde del sábado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de calle Dorrego, en jurisdicción de San Benito.

La víctima fue identificada como Raúl Alfredo Santa Cruz, de 38 años, quien falleció horas después de haber sido trasladado al Hospital San Martín de Paraná debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El siniestro vial se registró alrededor de las 19.10 e involucró a un automóvil Volkswagen Voyage y dos motocicletas. Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores de los rodados menores fueron asistidos en el lugar y derivados al hospital de la capital entrerriana.

Mientras uno de ellos permanecía internado con heridas de extrema gravedad, el otro motociclista sufrió escoriaciones y traumatismos leves. Según confirmaron fuentes policiales, recibió el alta médica tras ser atendido.

Cómo ocurrió el accidente fatal

El subjefe Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Juan Pablo Claucich, brindó detalles sobre la mecánica del siniestro en diálogo con Radio La Voz.

"Un motovehículo venía desde Colonia Avellaneda hacia San Benito y, al momento de sobrepasar un vehículo que circulaba delante en el mismo sentido, por la mano contraria avanzaba otro automóvil. La motocicleta rozó el espejo y el lateral de ese vehículo, lo que provocó la caída del conductor sobre la cinta asfáltica", explicó el funcionario policial.

Claucich agregó que detrás del automóvil circulaba una segunda motocicleta, cuyo conductor no alcanzó a advertir que la víctima se encontraba tendida sobre la ruta. "La arrolló al no poder evitar el impacto", precisó.

La víctima murió en el Hospital San Martín

Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia. Intervinieron efectivos de las comisarías de San Benito, Colonia Avellaneda y Tilcara, además de personal sanitario, Policía Científica y Accidentología Vial.

"Las lesiones eran severas. En el lugar se iniciaron maniobras de reanimación y luego se dispuso el traslado urgente al Hospital San Martín, donde lamentablemente se produjo el fallecimiento", señaló Claucich.

La víctima fatal fue identificada como Raúl Alfredo Santa Cruz, de 38 años y domiciliado en Colonia Avellaneda. En tanto, el conductor de la segunda motocicleta, un joven de 29 años también oriundo de esa localidad, sufrió heridas leves y fue dado de alta.

La Fiscalía interviniente y los especialistas en Accidentología Vial continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes en el trágico hecho.