Las jornadas sobre salud mental en Paraná reunirán a profesionales, estudiantes y actores de distintas instituciones para abordar la prevención desde una perspectiva interdisciplinaria. La iniciativa surge de un convenio científico-cultural firmado entre el Círculo Médico de Paraná y el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, con el objetivo de promover espacios permanentes de formación y actualización.

La vocal del Círculo Médico de Paraná, Cristina Cassaniti, explicó a Elonce que el acuerdo busca consolidar un trabajo conjunto en torno a una temática que atraviesa a toda la sociedad. "Pensamos llevar este convenio a través del tiempo en todas las acciones que tengan que ver con ese gran espacio compartido de la salud, que es la salud mental", señaló.

Tres encuentros dedicados a distintas etapas de la vida

El ciclo estará compuesto por tres jornadas, cada una centrada en una etapa específica del desarrollo humano y con especial énfasis en la prevención.

La primera se realizará el jueves 30 de julio a las 18 en la sede del Círculo Médico y estará dedicada a la infancia. Participarán especialistas en psiquiatría, neurología infantil, psicología, psicopedagogía y derecho, quienes abordarán, entre otros temas, la problemática del abuso infantil y sus consecuencias.

La segunda jornada tendrá lugar el jueves 27 de agosto y estará orientada a la salud mental en la adultez, con eje en la prevención de la angustia, los trastornos depresivos y otras problemáticas frecuentes.

Finalmente, el jueves 24 de septiembre se desarrollará un encuentro enfocado en los desafíos de la salud mental de las personas mayores.

Realizarán en Paraná tres jornadas sobre salud mental con enfoque preventivo e interdisciplinario

Convocatoria abierta a distintos sectores

Cassaniti destacó que la propuesta no está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud.

Las jornadas también están abiertas a estudiantes de distintas carreras, docentes e integrantes de instituciones que intervienen en situaciones de crisis. "Hemos cursado invitaciones a Bomberos, a la Policía y a otros sectores porque muchas veces son ellos los primeros que llegan cuando una persona atraviesa una situación crítica", explicó.

El objetivo es generar un espacio de intercambio entre todos los actores que participan en la contención y el acompañamiento de personas con problemáticas de salud mental.

De hecho, la respuesta a la convocatoria superó las expectativas de los organizadores. Según informó Cassaniti, ya se inscribieron 220 personas, por lo que debieron cerrar momentáneamente el registro para la primera etapa del ciclo.

La médica consideró que el elevado interés refleja una creciente preocupación social por la salud mental y la necesidad de profundizar la formación en esta materia. "Es muy importante que la sociedad hable con mucha más integralidad del tema. Muchas veces dejamos la salud mental como algo aparte de los demás problemas de salud y no es así", sostuvo.

La prevención como herramienta central

Durante la presentación, Cassaniti también hizo referencia a la situación actual en materia de salud mental y remarcó la importancia de fortalecer las acciones preventivas.

La profesional señaló que Entre Ríos enfrenta indicadores preocupantes en relación con los suicidios y recordó que esta problemática constituye un desafío sanitario a nivel mundial.

"Hoy la pandemia se llama suicidio. Tenemos que hablar del tema tal cual es, porque muchas veces las acciones que ponemos en práctica no alcanzan y todavía tenemos muchísimo por aprender", expresó.

Asimismo, destacó que comprender el funcionamiento del cerebro y las emociones continúa siendo uno de los grandes desafíos de la medicina y de las ciencias de la salud.

Finalmente, valoró el esfuerzo conjunto realizado por ambas instituciones para impulsar un espacio de capacitación permanente que permita fortalecer el abordaje integral de la salud mental y brindar más herramientas a quienes trabajan diariamente en la prevención y la asistencia.