Soledad Pastorutti en club Sarmiento de Victoria: "Llegó de sorpresa y nos emocionó a todos"

El Club Sarmiento de Victoria vivió una jornada cargada de emoción y recuerdos con la inesperada visita de la cantante Soledad Pastorutti, quien regresó al lugar donde dio sus primeros pasos artísticos durante la década del ´90.

La presidenta de la institución, Diana Broin, relató a Elonce que la llegada de la artista fue una verdadera sorpresa para todos los presentes. “Nadie sabía de la visita de Sole a nuestro club. Estábamos en una reunión, justamente organizando porque el mes que viene es nuestro aniversario, los 107 años del club”, contó.

Según explicó, mientras participaba del encuentro recibió un llamado inesperado. “Jamás me podía imaginar que iba a ser Soledad Pastorutti”, recordó.

La visita formó parte de un recorrido especial de la cantante por distintos lugares significativos de su trayectoria. “Un chico que estaba con una cámara me pide que le cuente cosas del club. Después me pide que me asome a la calle porque hay una persona que está llegando y quiere decirme algo del club. Salgo a la puerta y me encuentro con Soledad, que venía caminando por la vereda diciendo: ‘Mi Sarmiento’”, relató emocionada.

Además, destacó el valor simbólico del regreso de la artista. “Hoy me toca a mí porque estoy como presidenta del club, pero que ella, después de tantos años y de los 30 años de trayectoria que lleva, recuerde este lugar y nuestro club es muy importante”, expresó.

La dirigente recordó además que fue en el Club Sarmiento donde la cantante participó de festivales organizados por la institución cuando comenzaba su carrera artística. “La comisión organizadora realizaba este festival y Soledad, que era una chica muy joven, participaba. Siempre se la recordó porque había iniciado aquí”, señaló.

Durante la visita, Pastorutti entregó un obsequio especial a la institución. “Nos trajo y nos dejó un cuadro, que es el único recuerdo que queda en Entre Ríos de este encuentro con el público”, explicó Broin.

Aunque la estadía fue breve, el momento dejó una profunda emoción entre quienes pudieron compartirlo. “Fue muy emotivo. Estuvo muy pocos minutos porque seguía su camino a otros lugares que tenían un valor como el de Sarmiento, donde iba a dejar también estos cuadros”, comentó.

Además, la artista dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Quedó el compromiso de reencontrarnos, de volver a vernos en nuestro club”, indicó la presidenta.

La visita también trajo una invitación especial para el grupo de folklore que funciona en la institución. “Nos dejó la invitación para participar en Arequito, en octubre, con un grupo de folklore de nuestro club”, señaló. Actualmente, el Club Sarmiento cede sus instalaciones para el funcionamiento gratuito de un taller municipal de folklore para adultos, que reúne a unas 60 personas bajo la coordinación del profesor Gabriel Alonso.

“Gabriel Alonso también estuvo y debutó como profesor de folklore en aquella fiesta donde estuvo Sole. Para nosotros realmente ha sido un momento muy especial”, expresó Broin.

Por otra parte, la dirigente adelantó que la institución trabaja para recuperar uno de los eventos culturales más importantes de su historia. “El festival dejó de hacerse hace alrededor de 15 años porque implica mucho trabajo y muchos gastos. Cuando esta comisión directiva asumió, uno de los desafíos fue volver a traer y volver a realizar ese festival”, afirmó.

Finalmente, señaló que el proyecto ya fue compartido con la artista. “Se lo comenté a Sole y ya estamos armando un grupo para trabajar y volver a hacer el festival”, concluyó. Elonce.com