Colecta solidaria para niña entrerriana: necesita un estudio urgente en Buenos Aires

La colecta solidaria para Olivia busca reunir más de $1,3 millones para un estudio médico clave que la niña debe realizarse con urgencia.
Una colecta solidaria para Olivia se puso en marcha en la ciudad de Concepción del Uruguay con el objetivo de reunir fondos para un estudio médico urgente. La niña, de tan solo 4 años, padece Neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad poco frecuente que requiere controles permanentes y tratamientos especializados.
Según relataron sus familiares, Olivia viene atravesando un cuadro complejo desde su nacimiento, lo que implica viajes frecuentes a la ciudad de Buenos Aires para acceder a estudios de alta complejidad. En los últimos días, la pequeña permaneció internada durante cuatro jornadas y recientemente regresó de uno de estos viajes, aunque deberá volver en el corto plazo para continuar con su seguimiento médico.
En esta ocasión, el estudio que necesita realizarse con urgencia es una resonancia magnética bajo anestesia. El objetivo es evaluar un bulto que presenta debajo de la axila, el cual le provoca dolor e inflamación, y descartar la posible presencia de un tumor. El costo total asciende a $1.371.420, una cifra que resulta muy difícil de afrontar para la familia en el contexto económico actual.
El esfuerzo de la familia y la comunidad
Ante esta situación, la familia decidió impulsar una colecta solidaria para Olivia mediante distintas acciones comunitarias. Entre las iniciativas se destacan la venta de pastafrolas, tortas fritas, fideos y ñoquis, con el fin de recaudar dinero y acercarse al monto necesario para cubrir el estudio.
“Todos saben la situación de hoy en día, que la plata apenas alcanza, pero en estos casos hay que hacer todo lo posible”, expresaron desde el entorno familiar, reflejando la preocupación y el esfuerzo que implica afrontar este tipo de gastos médicos.
Además de las actividades solidarias, se habilitaron canales de contacto y transferencias para quienes deseen colaborar económicamente. También se solicita a la comunidad difundir la campaña para que llegue a más personas y aumentar las posibilidades de reunir el dinero requerido en el menor tiempo posible.
Cómo colaborar con la colecta solidaria
Quienes deseen sumarse a la colecta solidaria para Olivia pueden hacerlo a través de transferencias a los alias Antonio.GB y tetu1102, o comunicándose directamente con la familia a los números 3442-417356 (Antonio) y 3442-551172 (Angélica), señaló La Pirámide.
“Cualquier colaboración, por mínima que sea, suma muchísimo. Entre todos podemos darle una mano a Olivia”, señalaron, apelando a la solidaridad de la comunidad.