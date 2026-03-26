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Concretaron la primera ablación de órganos del año en el Hospital Centenario de Gualeguaychú

El procedimiento se realizó durante la madrugada con participación de equipos especializados y permitió concretar una ablación múltiple destinada a pacientes en lista de espera en distintos puntos del país.

26 de Marzo de 2026
Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El procedimiento se realizó durante la madrugada con participación de equipos especializados y permitió concretar una ablación múltiple destinada a pacientes en lista de espera en distintos puntos del país.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú llevó adelante la primera ablación de órganos del año en la ciudad, en un procedimiento que se concretó durante la madrugada y las primeras horas de este jueves.

 

El operativo fue realizado por el equipo interdisciplinario de procuración de órganos y tejidos del nosocomio, tras el fallecimiento de un paciente joven ocurrido en las últimas horas.

 

La intervención permitió avanzar con una ablación múltiple, en un proceso que se desarrolló bajo los protocolos establecidos para este tipo de prácticas.

 

 

Cómo fue el procedimiento

 

La ablación de órganos incluyó la extracción de riñones, córneas, hígado y bazo, que fueron destinados a distintos centros de salud para su posterior implante o análisis, según informó R2820.

 

Según se informó, los riñones y las córneas fueron trasladados a Paraná en ambulancia de alta complejidad, mientras que el hígado fue derivado por un equipo médico de la Fundación Favaloro.

 

Además, el bazo fue remitido a la ciudad de Santa Fe para estudios de histocompatibilidad, en el marco del proceso de evaluación para trasplantes.

 

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Hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

El rol de la familia y el sistema de donación

 

El procedimiento fue posible gracias a la decisión de la familia del paciente, que autorizó la ablación de órganos para que otras personas en lista de espera puedan recibir un trasplante.

 

El operativo se realizó en coordinación con el Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER), organismo que supervisa estos procesos en la provincia.

 

La intervención se desarrolló cumpliendo todos los pasos previstos en el protocolo nacional de donación y trasplante, según informó R2820.

 

 

Cómo funciona el proceso de donación

 

El proceso de ablación de órganos se inicia cuando se detecta un posible donante, momento en el que se evalúa la aptitud de los órganos y tejidos para ser trasplantados.

 

En paralelo, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA) determina los posibles receptores, teniendo en cuenta criterios médicos y de compatibilidad.

 

Luego se organiza la logística de traslado, que puede incluir ambulancias, aviones sanitarios y operativos de seguridad, como ocurrió en este caso con la intervención de la Policía para garantizar el traslado.

Temas:

Gualeguaychú ablación de órganos hospital Centenario
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