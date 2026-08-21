Camión volcó sobre la Ruta 127: viajaba hacia Chajarí con un cargamento de repuestos

Un camión protagonizó un vuelco durante la jornada del jueves sobre la Ruta 127, en el tramo comprendido entre los accesos a Conscripto Bernardi y Colonia San Lorenzo. Las personas que viajaban en el vehículo fueron auxiliadas por testigos del accidente.

El transporte circulaba desde Rosario con destino a la ciudad entrerriana de Chajarí y llevaba un cargamento de repuestos para vehículos pesados. El siniestro se produjo mientras avanzaba por uno de los sectores que conecta distintas localidades del norte provincial.

Según los testimonios recogidos en el lugar, el rodado habría mordido la banquina y su conductor perdió el control. Esa circunstancia habría provocado que el vehículo saliera de su trayectoria y terminara volcado, aunque la mecánica deberá ser determinada oficialmente.

Testigos ayudaron a los ocupantes

Personas que circulaban por la Ruta 127 presenciaron el accidente y se acercaron inmediatamente para colaborar. La asistencia permitió rescatar al conductor y a sus acompañantes del interior de la unidad.

De acuerdo con la información inicial, todos los ocupantes del camión se encontraban en buen estado después del vuelco. Hasta el momento no se comunicaron oficialmente traslados a un centro asistencial ni la existencia de lesiones de gravedad.

Quienes presenciaron el episodio también aportaron datos sobre el recorrido que realizaba el transporte y el tipo de mercadería que llevaba. La carga estaba compuesta por diferentes repuestos destinados a otros camiones, afirmó el medio Libertad de Sauce de Luna.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

Personal policial acudió al sector para intervenir y ordenar las actuaciones correspondientes. Los agentes permanecieron en el lugar mientras se aguardaban mayores precisiones sobre las causas y consecuencias del siniestro.

La información disponible sobre la presunta pérdida de control surge del relato de testigos. Será necesario establecer si existieron otros factores relacionados con el estado del camino, el vehículo o las condiciones de circulación.

El vuelco del camión quedó registrado entre los accesos a Conscripto Bernardi y Colonia San Lorenzo, sobre la Ruta 127. Las autoridades todavía no difundieron un parte oficial con detalles sobre el procedimiento ni sobre las tareas necesarias para retirar el vehículo.