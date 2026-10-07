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Haciendo Comunidad Nuevo recurso digital en Entre Ríos

Entre Ríos desarrolla una herramienta con inteligencia artificial para orientar ante situaciones de violencia de género

El Gobierno provincial trabaja en un recurso digital que utilizará IA para brindar una primera orientación, informar derechos y facilitar el acceso a organismos y servicios ante situaciones de violencia por motivos de género. No reemplazará la atención profesional ni los servicios de emergencia.

7 de Octubre de 2026
Entre Ríos desarrolla una herramienta de IA ante violencia de género
Entre Ríos desarrolla una herramienta de IA ante violencia de género Foto: Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno provincial trabaja en un recurso digital que utilizará IA para brindar una primera orientación, informar derechos y facilitar el acceso a organismos y servicios ante situaciones de violencia por motivos de género. No reemplazará la atención profesional ni los servicios de emergencia.

El Gobierno de Entre Ríos desarrolla una herramienta digital con inteligencia artificial destinada a facilitar una primera orientación ante situaciones de violencia por motivos de género, mediante el acceso a información sobre derechos, organismos, servicios y canales de atención disponibles en la provincia.

 

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas del Cuidado, y forma parte del trabajo articulado de la Mesa Transministerial para el abordaje de Género.

 

El recurso se encuentra en proceso de elaboración y contempla las características y dispositivos disponibles en el territorio entrerriano. Para su desarrollo trabajan conjuntamente equipos profesionales de diferentes organismos provinciales con competencias específicas en la temática.

 

Cómo funcionará la herramienta con inteligencia artificial

 

La propuesta estará dirigida principalmente a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y necesitan acceder de manera sencilla a una primera orientación.

 

Permitirá conocer derechos, identificar organismos y servicios que pueden brindar asistencia y consultar los canales de atención disponibles.

También buscará servir como herramienta de orientación para quienes trabajan cotidianamente en el acompañamiento de personas que atraviesan estas situaciones, respetando las competencias correspondientes a cada organismo.

 

La inteligencia artificial será utilizada para organizar y ofrecer la información de manera accesible, tomando como base contenidos, normativas, protocolos, circuitos de actuación y recursos institucionales previamente seleccionados y validados por profesionales.

 

No reemplazará la atención profesional ni las emergencias

 

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el alcance de la herramienta será de orientación inicial.

 

Por lo tanto, no reemplazará la atención de profesionales, los servicios de emergencia ni la intervención de los organismos competentes frente a cada situación.

El objetivo es que las personas puedan identificar con mayor facilidad qué recursos existen y hacia qué institución o dispositivo deben dirigirse de acuerdo con sus necesidades.

 

La Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, coordina el proceso y articula el relevamiento, sistematización y validación de la información.

 

Qué organismos participan

 

En el desarrollo intervienen profesionales de la Dirección de Mujeres, Secretaría de Justicia, Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y Programa Provincial de Prevención y Abordaje en Violencia Social del Ministerio de Salud.

 

También participan la Dirección General de Primer Nivel de Atención de la Policía de Entre Ríos, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), la Secretaría de Trabajo y el Consejo General de Educación.

 

Además, forma parte del proceso un profesional vinculado a la iniciativa en representación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

 

La participación de diferentes áreas busca reunir en una misma herramienta información institucional que actualmente corresponde a distintos organismos y circuitos de intervención.

 

Cómo buscarán garantizar información segura

 

Uno de los puntos centrales del desarrollo será la revisión de la información que utilizará la inteligencia artificial para elaborar sus respuestas.

 

El proceso contempla selección y validación de contenidos, revisión de protocolos y criterios de derivación, identificación de escenarios de riesgo y evaluación de las respuestas generadas.

También se prevé mantener actualizada la información e identificar posibles errores o sesgos que puedan surgir durante el funcionamiento del recurso.

 

De esta manera, el proyecto apunta a que la herramienta se nutra de información institucional previamente revisada y validada, especialmente por tratarse de situaciones que pueden involucrar distintos niveles de riesgo.

 

Buscan facilitar el acceso a los recursos existentes

 

La iniciativa no plantea reemplazar los dispositivos provinciales que actualmente atienden situaciones de violencia por motivos de género, sino hacer más sencillo el acceso a esos recursos.

 

El objetivo es que una persona que necesite orientación pueda conocer cuáles son sus derechos y encontrar de manera accesible los canales institucionales adecuados para su situación.

 

A partir del trabajo interinstitucional, el Gobierno provincial busca concentrar y organizar información actualmente disponible en diferentes áreas para orientar a cada persona hacia los organismos y dispositivos correspondientes.

 

Por el momento, la herramienta continúa en etapa de desarrollo, relevamiento y validación de contenidos.

Temas:

Violencia de género Entre Ríos Inteligencia Artificial violencia por motivos de género
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